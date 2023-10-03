Polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı! Yakalanan kadının pazar arabasından bakın ne çıktı?

Adana'da gece polisin dur ihtarına uymayarak kaçan bir kadın ve erkek yakalandıktan sonra yapılan aramada pazar arabasının içinden uzun namlulu silah ve mermiler çıktı.

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Polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı! Yakalanan kadının pazar arabasından bakın ne çıktı?

Adana'da gece polisin dur ihtarına uymayarak kaçan bir kadın ve erkek yakalandıktan sonra yapılan aramada pazar arabasının içinden uzun namlulu silah ve mermiler çıktı.

PAZAR ARABASINDAN KALAŞNİKOF ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Seyhan Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sokakta seyir halindeki şüpheli bir motosikleti durdurmak istedi. Polisin "Dur" ihtarına uymayan motosikletli şüpheli, kaçmaya başladı. Ekipler, takip ettiği motosikleti ara sokakta durdurup, sürücü A.P. ile arkasında oturan A.E. isimli kadını gözaltına aldı. A.E.'nin elindeki pazar arabasında yapılan aramada Kalaşnikof marka piyade tüfeği ile silaha takılı ve içinde 30 fişek bulunan şarjör ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı! Yakalanan kadının pazar arabasından bakın ne çıktı?

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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