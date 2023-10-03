Kız arkadaşıyla tartıştışan genç kendine zarar verdi!

Bolu'da kız arkadaşıyla tartıştığı için bileklerini kesen genç, ambulansta tedavi edilirken kaçmaya çalıştı.Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahsın aranması olduğu öğrenildi.

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Kız arkadaşıyla tartıştışan genç kendine zarar verdi!

Bolu'da kız arkadaşıyla tartıştığı için bileklerini kesen genç, ambulansta tedavi edilirken kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahsın aranması olduğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde F.D. isimli genç, kız arkadaşı C.A. ile tartıştı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte F.D., yanında bulunan bıçakla kendine zarar vererek bileklerini kesti. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve mahalle bekçileri sevk edildi.

Kız arkadaşıyla tartıştışan genç kendine zarar verdi!

AMBULANSTAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Yaralı F.D., sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilerek tedavi altına alındı. Ambulansta tedavisi tamamlanan ve sebebi öğrenilemeyen bir suçtan arandığı olduğu öğrenilen F.D., ambulansın arka kapısından kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri genci yakalayarak gözaltına aldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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