Yaşlılar farkındalık için yürüdü: "Sağlıklı beslen, hareket et, mutlu yaşa"

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Selinus Sahili'nde çevrede farkındalık için yaşlılarla yürüyüş etkinliği yapıldı.

Sahil kenarında yapılan yürüyüş etkinliğine Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürü Eşşe Çelik ve beraberinde yaşlı vatandaşlar katıldı. Yaşlılar, yapılan yürüyüşe daha fazla farkındalık oluşturmak için üzerinde "Sağlıklı beslen, hareket et, mutlu yaşa", "Nefes al, hareket et, yaşadığını fark et", "Hareket edin kalbinizi koruyun" sloganları yazılı pankartlarla katıldı. Yapılan yürüyüş sonrasında Eşşe Çelik, yaşlı vatandaşlara sağlıklı yaşam sürmeleri için önerilerde bulundu.

"Yaşlılar Türk toplumu için en kıymetli hazinedir"

Yaşlıların toplum açısından oldukça önemli bir konumda olduğunu belirten Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürü Eşşe Çelik, "Sağlık olarak da kültür olarak da en kıymetlimiz olan hazinemiz yaşlılardır. Her zaman bunun vurgusunu yapmak istedik pandemide de olduğu gibi. Bugün de buna dikkat çekmek için yaşlılarımızla yürüyüş yaptık. Lütfen her gün en aşağı yarım saat herkes zamanını ayırarak yürüyüşünü yapsın. Yaşlı genç ayrımı olmadan herkese yürüyüşünü yapmasını öneriyorum" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Selenay Sarıkaya 'Aile' dizisiyle bu akşam ekranlarda: "Nerde kalmıştık?"

Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı: Karadeniz gazından muhteşem haber! Üretim iki kat arttı

En iyi girişimci, Kastamonu Üniversitesi! TEKNOFEST 2023 İzmir’de en iyi girişim ödülüne layık gördü

Emre Belözoğlu'nun yeni takımı MKE Ankaragücü

İYİ Partinin İzmir adayı Ümit Özlale partisine rest çekti! ''Eğer öyle bir şey olursa istifa ederim''

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi için yüreklere su serpen açıklama!

Esenyurt'ta ilginç anlar! Pos makinesi ile gelin arabasının önünü kesti, banka onay vermeden damadı bırakmadı!

Son dakika: Halk TV'de söylediği skandal sözlerden sonra çok tepki alan Ayşenur Arslan, göz altına alındı

Kız arkadaşıyla tartıştışan genç kendine zarar verdi!

Ayşenur Arslan'ın o skandal sözleri Halk TV yönetimi de çileden çıkarttı! Programına "üzülerek" son vermişler!

Memur- Emekli zammı ne kadar olacak 2023 -2024? 3 aylık enflasyon belli oldu, SSK , BAĞ-KUR emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Uzmanlardan anne ve babaları korkutan açıklama! Çocuklarınıza cips veriyorsanız dikkat!

Polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı! Yakalanan kadının pazar arabasından bakın ne çıktı?

Başakşehir'de küçük çocuğa zorla alkol içirmişti! O şahıs tutuklandı

Pendik’te korna kavgası! Trafikte korna çaldı diye bıçak çeken şahıs yakalandı

İki kişinin zor taşıdığı balık görenleri hayrete düşürdü: "60 kişilik bir aileyi doyurur"

Beşiktaş’a israilli hakem! UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubunda hakem David Fuxman düdük çalacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sorosçu Kavala ile terörist Demirtaş'a özgürlük istemek mi meşruiyettir"

Balayı dönüşü hayatının şokunu yaşadı! Hayat önce ağlattı, sonra güldürdü

TÜİK açıkladı! İşte 2023 eylül ayı enflasyon rakamları

Arı ile imtihanı ağır oldu! Esnaf hazırladığı şerbetin içine düşen arıyı çıkarmak isterken, canını zor kurtardı!

Bal üretiminde dünya sıralarında ikinci olduk!

Havalar soğumaya başladı! Uzmanlar uyardı: “Grip hastalığı Ekim ayında artışa geçiyor”

Meteoroloji 17 illi uyardı! Bu gün hava durumu nasıl, yağmur var mı, sıcaklıklar ne kadar? 3 Ekim Salı hava durumu