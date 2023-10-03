Yaşlılar farkındalık için yürüdü: "Sağlıklı beslen, hareket et, mutlu yaşa"

Antalya'nın Gazipaşa İlçesinin Sahil kenarında yapılan yürüyüş etkinliğine Sağlık Müdürü Eşşe Çelik ve beraberinde yaşlı vatandaşlar katıldı. Yaşlılar, yapılan yürüyüşe daha fazla farkındalık oluşturmak için üzerinde "Sağlıklı beslen, hareket et, mutlu yaşa", "Nefes al, hareket et, yaşadığını fark et", "Hareket edin kalbinizi koruyun" sloganları yazılı pankartlarla katıldı.

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Yaşlılar farkındalık için yürüdü: "Sağlıklı beslen, hareket et, mutlu yaşa"

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Selinus Sahili'nde çevrede farkındalık için yaşlılarla yürüyüş etkinliği yapıldı.

Sahil kenarında yapılan yürüyüş etkinliğine Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürü Eşşe Çelik ve beraberinde yaşlı vatandaşlar katıldı. Yaşlılar, yapılan yürüyüşe daha fazla farkındalık oluşturmak için üzerinde "Sağlıklı beslen, hareket et, mutlu yaşa", "Nefes al, hareket et, yaşadığını fark et", "Hareket edin kalbinizi koruyun" sloganları yazılı pankartlarla katıldı. Yapılan yürüyüş sonrasında Eşşe Çelik, yaşlı vatandaşlara sağlıklı yaşam sürmeleri için önerilerde bulundu.

Yaşlılar farkındalık için yürüdü: "Sağlıklı beslen, hareket et, mutlu yaşa"

"Yaşlılar Türk toplumu için en kıymetli hazinedir"

Yaşlıların toplum açısından oldukça önemli bir konumda olduğunu belirten Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürü Eşşe Çelik, "Sağlık olarak da kültür olarak da en kıymetlimiz olan hazinemiz yaşlılardır. Her zaman bunun vurgusunu yapmak istedik pandemide de olduğu gibi. Bugün de buna dikkat çekmek için yaşlılarımızla yürüyüş yaptık. Lütfen her gün en aşağı yarım saat herkes zamanını ayırarak yürüyüşünü yapsın. Yaşlı genç ayrımı olmadan herkese yürüyüşünü yapmasını öneriyorum" şeklinde konuştu.

Yaşlılar farkındalık için yürüdü: "Sağlıklı beslen, hareket et, mutlu yaşa"

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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