Yaşlılar farkındalık için yürüdü: "Sağlıklı beslen, hareket et, mutlu yaşa" Antalya'nın Gazipaşa İlçesinin Sahil kenarında yapılan yürüyüş etkinliğine Sağlık Müdürü Eşşe Çelik ve beraberinde yaşlı vatandaşlar katıldı. Yaşlılar, yapılan yürüyüşe daha fazla farkındalık oluşturmak için üzerinde "Sağlıklı beslen, hareket et, mutlu yaşa", "Nefes al, hareket et, yaşadığını fark et", "Hareket edin kalbinizi koruyun" sloganları yazılı pankartlarla katıldı.