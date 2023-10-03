Dünya genelinde yapılan araştırma korkutucu: 735 milyon insan açlıkla karşı karşıya!

Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu Raporu'nun (SOFI) Türkiye tanıtım toplantısı, "Kimseyi Geride Bırakma" sloganıyla Ankara Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

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Dünya genelinde yapılan araştırma korkutucu: 735 milyon insan açlıkla karşı karşıya!

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, 2022 yılında yaklaşık 900 milyon insanın gıda güvensizliği yaşadığını ifade ederek, "Şu anda yaklaşık 735 milyon insan açlıkla karşı karşıya, bu rakam 2019'da korona virüs pandemisi öncesinde 613 milyondu, bu da küresel nüfusun yaklaşık yüzde 9,2'sine denk geliyor" dedi.

DÜNYA GIDA GÜVENLİĞİ VE BESLENME DURUMU RAPORU AÇIKLANDI

Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu Raporu'nun (SOFI) Türkiye tanıtım toplantısı, "Kimseyi Geride Bırakma" sloganıyla Ankara Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Buradaki toplantıda konuşan FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Gutu, 2030 yılına kadar açlığı, gıda güvensizliğini ve tüm beslenme bozukluklarını sona erdirme hedeflerini gerçekleştirmek için daha çok çaba gösterilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Dünya genelinde yapılan araştırma korkutucu: 735 milyon insan açlıkla karşı karşıya!

"735 MİLYON İNSAN AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA"

Dünya genelinde birçok yerin halen gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Gutu, "Besleyici, güvenli ve ekonomik olarak erişilebilir beslenmeyi herkese sunmak, tarım ve gıda sistemlerimizi dönüştürmek için acil bir ihtiyaç var. Şu anda yaklaşık 735 milyon insan açlıkla karşı karşıya, bu rakam 2019'da COVID-19 pandemisi öncesinde 613 milyondu, bu da küresel nüfusun yaklaşık yüzde 9,2'sine denk geliyor" açıklamasını yaptı.

"2022'de yaklaşık 900 milyon insan, dünya nüfusunun yüzde 11,3'ü, ciddi gıda güvensizliği yaşadı" diyen Gutu, son iki yılda gözlemlenen küresel açlıktaki artışın durmuş olmasının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Dünya genelinde yapılan araştırma korkutucu: 735 milyon insan açlıkla karşı karşıya!

Rapora göre geçen yıl 2021'e göre 3,8 milyon daha az insanın açlık sorunu yaşadığını dile getiren Gutu, 2021 yılında dünya genelindeki 3,1 milyar insanın sağlıklı bir beslenmeyi karşılayacak maddi imkanlara sahip olmadığını aktardı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Türkiye Temsilcisi Stephen Cahill ise Türkiye'nin küresel anlamda ileriye dair son derece önemli rol oynayabilen, adımlar atabilen bir ülke olduğunu vurguladı.

Öte yandan her yıl FAO, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, WFP ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle hazırlanan raporun bu yılki yayımı, "Kır-Kent Sürekliliğinde Kentleşme, Tarım Gıda Sistemlerinin Dönüşümü ve Sağlıklı Beslenme" başlığıyla hazırlandı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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