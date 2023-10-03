Kocaeli Çayırova'da mahalle muhtarına silahlı saldırı: Vuruldum zannettim

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Özgürlük Mahalle Muhtarlığı kimliği belirsiz şüpheli tarafından kurşunlandı. Saldırıdan yaralı kurtulan muhtar Tamer Kaya, binanın kapısını açtığı sırada olayın meydana geldiğini belirterek, "Direkt silahı çekip bana bir el ateş açtı. Vuruldum zannettim. Kendimi kenara attığımda kendisi kaçmaya başladı" dedi.

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Kocaeli Çayırova'da mahalle muhtarına silahlı saldırı: Vuruldum zannettim

Olay, sabah saatlerinde Özgürlük Mahalle Muhtarlığında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, muhtar Tamer Kaya, binanın kapısını açtığı sırada kimliği belirsiz şüpheli tarafından tabanca ile bir el ateş edildi. Tamer Kaya saldırıdan yara almadan kurtulurken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Kurşun ise dış kapı demirine isabet etti. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

4,5 yıldır muhtarlık görevini sürdüren Tamer Kaya'nın geçtiğimiz hafta yeniden adaylığını açıkladığı öğrenildi.

"Vuruldum zannettim"

Kapıyı açtığı sırada olayın meydana geldiğini ifade eden Kaya, "Dış kapıyı açarken arkamızı döndüğümüzde karşımızda silahlı bir kişiyi gördük. Bana karşı tepki göstereceğini bilmiyordum. Direkt silahı çekip bana bir el ateş açtı. Biz kendisine karşılık vermedik silahımız olmasına rağmen. Kendimi kenara attım. Tabii vuruldum zannettim. Kendimi kenara attığımda kendisi kaçmaya başladı. Bu olayın nasıl, neden olduğunu şu an için bilmiyorum. Devletimiz araştırıyor. Emniyet güçlerimiz hemen olay yerine geldiler. Şu an olay inceleniyor" dedi.

"Hiç şüphelendiğim kişi yok"

Vatandaşlarla hiçbir probleminin olmadığının altını çizen Kaya, "Geçen hafta bildiğiniz üzere adaylığımı açıkladım. Gelen baskılar vardı, açıklamak zorunda kaldım. Tabii üzücü bir olay. Ne olduğunu bilemiyoruz. Devletimize güveniyoruz. En kısa zamanda olayın aydınlanacağına eminim. Hiç şüphelendiğim kişi yok. 4,5 senedir çalışıyoruz. Zorlu bir seçim süreci geçirdik. Zordu ama kazandık. Halkımız bize inandı. Bizde 4,5 senedir halkımıza gece gündüz çalışarak hizmet ettik. Gerektiği yerde ailemizden feragat ettik. Halk ile iç içeyiz. Geçen hafta da adaylığımızı açıkladık. Bu siyasi midir, yoksa başka bir olay mıdır bilmiyorum. Devletimizin en kısa zamanda çözeceğinden eminiz" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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