Kitabının imza gününde kedi kılığına girdi, kitabını imzaladı

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Aydınlıkevler İmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitimi öğretmeni Necmi Aksu, "Ben pamuk ! Kedilere dair her şey" adlı kitabının imza gününde farkındalık oluşturmak adına kedi kostümü giyerek öğrencileri için kitabını imzaladı.

Aydınlıkevler İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen imza gününde, amacının sokak hayvanlarını korumaya yönelik farkındalık oluşturmak için böyle bir yola başvurduğunu belirten Aksu, çıkardığı 5 kitabın gelirlerini de sokak hayvanlarına bağışladığını söyledi.

Kitabındaki ana temanın, çocuklara hayvan sevgisini vermek olduğunu kaydeden Aksu, "Bu kitabı 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Gününde çıkarmamızın bir sebebi vardı; bu da farkındalık oluşturmak. Aynı zamanda çocuklarımıza hayvan sevgisini vermek. Kitabımızın karakteri bir kedi. Sahiplenen aileden sokağa atılıyor, sokakta yaşadığı sıkıntıları bu kitapta dile getiriliyor. Kitabımızda kedilerle ilgili tüm bilgiler var. Kitabı okuyan insanlar kedilerle ilgili değişecek kedilerin ne kadar güzel bir hayvan olduğunu öğrenecekler. Bu kitabın tüm geliri sokak hayvanlarına bağışlandı, sokak hayvanları için harcanacaktır. Sokak hayvanlarına ilgim 40 yıl önce başladı 40 yıldır kedi ve köpek bakıyorum. Şuanda bu benim beşinci kitabım altıncı kitap çıkıyor ve çıkardığım bütün kitapların gelirini sokak hayvanlarına bağışladım" dedi.

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Sokak hayvanlarına yönelik şiddeti kınadığını ifade eden Aksu, "Sokak hayvanlarına yapılan şiddeti kınıyorum. Dünya bütün canlıların, insanların, hayvanların. Bütün canlıların insan ve hayvanların beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Ne yazık ki her tarafı beton yaptık onlara yaşam alanı bırakmadık, sokaklarda yaşarken zorlanıyorlar" diye konuştu.

Okul Müdürü Muhammet Ali Danışman da, okulda hayvanlara yönelik proje etkinlikleri düzenlediklerini ifade ederek, "Beden Eğitimi Öğretmenimiz Necmi Aksu'nun önderliğinde ve koordinatörlüğünde kendisi de iyi bir hayvan sever, şair, yazar o nu da bir avantaj, kazanım olarak görerek okulumuzda çeşitli hayvan sever proje etkinlikleri yapıyoruz. Kedilerimiz var kedilerimiz besliyoruz. Günlük çocuklarımızın enerjilerini ve canlılara karşı şefkatini, merhametini bu vesile ile doğal olarak canlı olarak yaşama fırsatını elde ediyoruz. Çocuklarımız çok mutlu. Bu şekilde öğretmek kalbe dokunmaktır empati anlayışı içerisinde okullar hayat olsun projesi kapsamında çocuklarımızla birlikte aynı eğitim ortamında yaşayan canlılar olarak onları destekliyoruz. Onları besliyoruz ve onlarla birlikte o sevgi ortamını oluşturuyoruz" şeklinde konuştu.

Okul öğrencilerinden Tahir Dertli, kedileri çok sevdiğini belirterek "Öğretmenimiz kedilerle ilgili kitap yazdı, biz de kedileri seviyoruz kedileri besliyoruz" derken, okul öğrencilerinden Ecrin Aydemir ise "Necmi hocamı tebrik ediyorum. Hayvanları sevdiği için kendisine minnettarlık duyuyorum. Hayvanları sevmeliyiz onlar bizim için çok önemli onlarda bir canlı" ifadelerini kullandı.

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