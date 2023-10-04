Minik karetta, karettalar denize koştu! 250 bin yavru kaplumbağa denizle buluştu

Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme merkezlerinden olan Mersin'in Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur sahillerinde, bu yıl 2 bin 500'ün üzerinde yuva oluştu. 5 sahilden yaklaşık 250 bin deniz kaplumbağası denizle buluşurken, bu yılki sayılar tüm dünyayı sevindirdi.

Deniz kaplumbağalarının üremesiyle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, bu sene Mersin'de üreme sezonunun geç başladığını söyledi.

Normalde Mayıs ayının ortasından itibaren başlaması gereken yuvalama döneminin bu yıl Temmuz ayını bulduğunu belirten Ergene, "Bu sene hava koşulları biraz daha sert geçti. O yüzden bu yıl geç başlamış bir üreme sezonu geçirdik. Geç başlayan üreme sezonuyla beraber tabii ki de yavruların çıkışı da geç oldu. Temmuz'dan itibaren yuvalama başlayınca Ağustos ayında yavrular çıkmaya başladı. Tabi bundan dolayı da enteresan bir yıl geçiriyoruz. Yağmurlar, fırtınalar, ani seller oldu. İlginç bir dönem oldu. Bazı noktalarda denizin ileriye gitmesiyle beraber yuvalar sular altında kaldı. Bu kadar aksiliğe rağmen yine de yuva sayıları belli bir noktaya ulaşmayı başardı" diye konuştu.

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"200 ile 250 arasında yavru kaplumbağa denize kavuştu"

Mersin'in 5 noktasında üreme alanı olduğunu vurgulayan Ergene, "Bu noktalarda yıllık genelde 2 bin 500 ile 3 bin arasında yuva oluşuyor. Bu yılda 2 bin 500 civarında yuva oldu. Buradan çıkan yavrulara baktığımızda yüzde 70 başarı olduğunu düşünecek olursak 200 ile 250 bin arasında yavru kaplumbağa denize kavuşmuş oldu. Bu her şeye rağmen iyi bir rakam. Bazı dönemlerde hava normal seyrinde gittiği zaman verim biraz daha yüksek olabiliyor. Ancak küresel ısınma gibi bir problemle karşı karşıyayız. Sadece biz değil tüm dünya ülkelerinde küresel ısınma etkilerini fırtınalar, yağmurlar, kasırgalarla gösteriyor. Bu sene Mersin'de biraz nasibini aldı diye düşünüyorum. Suyun sıcaklığı bu canlıların üremesini etkiliyor. Suyun sıcaklığı belli bir noktaya gelmeli ki bu canlılar üreme davranışını göstersinler. Yuvalama geç başlayınca, yavrular yuvadan çıkmadan da bazı dönemlerde yağışlar olunca maalesef bazı noktalar olumsuz etkilendi" şeklinde konuştu.

"150 ile 180 bin arasındaki yavrular yeşil deniz kaplumbağasıydı"

Mersin'de 2 çeşit deniz kaplumbağasının yuva yaptığına dikkat çeken Ergene, "Yeşil deniz kaplumbağası ve caretta caretta bu bölgelere yumurta bırakan deniz kaplumbağaları. Anamur sahili çoğunlukla caretta carettalara ev sahipliği yapıyor. Burada bir kaç tane yeşil deniz kaplumbağası oluyor. Göksu'da iki çeşitte birbirine yakın yuvalama yapıyor. Alata ve Davultepe'ye çoğunlukla yeşil deniz kaplumbağası yuva yapıyor. Kazanlı'ya ise neredeyse tamamen yeşil deniz kaplumbağası yuva yapıyor. Bu sene Kazanlı'da bine yakın yuva sayısı vardı. Mersin bölgesindeki kaplumbağa yuvalarının yaklaşık olarak 150 ile 180 bin arasındaki yavrular yeşil deniz kaplumbağasıydı diyebiliriz. Tabii 23 yıldır Mersin'de koruma çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalar sayesinde yeşil deniz kaplumbağalarının 23 yıl önceki sayısından fazla bir artışa ulaştığımızı söyleyebiliriz. İlk başladığımız dönemdeki koruma çalışmalarının meyvesini şimdi alıyoruz. O dönemde koruduğumuz yavrular veya alan koruması yaptığımız yerlerde denizle buluşmayı sağlayan yavruların bir kısmı anaç düzeyine ulaşarak, tekrar bu kumsallara gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.

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