Bağırsaklarından kangren olmuştu! 35 haftalık bebek iki kez ameliyat sonucunda yaşama tutundu

Diyarbakır'da uzun yıllar bebek hasreti çeken Deniz ailesi, 35 haftalık olarak dünyaya getirdikleri ikiz bebeklerinden Mihra Deniz, Nekrotizan Enterokolit hastalığı teşhisi ile doğumundan 15 gün ve 1 ay sonra 2 ayrı ameliyatla sağlığına kavuşarak ailesine teslim edildi.

10 yıldır bebek hasreti çeken Cansu ve Gıyasettin Deniz çifti, tüp bebek tedavisiyle ikiz çocuklarını 35 haftalıkken kucağına aldı. Doğumundan 15 gün sonra ikiz bebeklerden Mihra'nın kalın bağırsağında delinme olduğu tespit edildi. Acil ameliyata alınan Mihra, Nekrotizan Enterokolit (NEK) denilen hastalık nedeniyle bağırsaklarında kangren olduğu öğrenildi. Yapılan müdahale ile kangren olan kısım tedavi edilip bağırsağı karnına açıldı. 15 gün sonra yapılan ikinci ameliyatla bağırsakları içeri alınan bebek sağlığına kavuştu.

Mihra bebeğin ameliyatını gerçekleştiren Memorial Dicle Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı, bağırsaklarında delinme olduğunu tespit ettiklerini ve hastalıktan dolayı bağırsaklarının kangren olduğunu söyledi.

Yaptıkları ameliyatlarla kangren olan kısmı keserek tedavi ettiklerini ifade eden Dr. Kamacı, Mihra bebeğin anne ve babasının 10 yıllık bebek hasreti sonunda tüp bebekle yoluyla ve 35 haftalık erken doğumla dünyaya geldiğini, diğer kardeşinde herhangi bir sıkıntı meydana gelmediğini ve yoğun bakım sürecini tamamlayıp taburcu olduğunu dile getirdi.

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"Sağlık durumu gayet iyi, tam olarak besleniyor, annesini emiyor"

Mihra bebeğin kalın bağırsağında delinme problemi ortaya çıktığını aktaran Dr. Kamacı, şöyle konuştu:

"Doğumunun 15'inci gününde 2 kiloyken ameliyata aldık. Bağırsaklarındaki NEK dediğimiz hastalık nedeniyle bağırsakları kangrene gitmişti. Kangrene giden kısmı ameliyatla çıkartıp bağırsağını karnın açtık. Enfeksiyon değerleri çok yüksekti. Yoğun bakım tedavileri ve antibiyotik tedavileri yapıldı. Yaklaşık 2 hafta kadar antibiyotik tedavisiyle enfeksiyonu tedavi edildi. Toparlandıktan sonra da tekrardan 15 gün sonra 2'inci bir ameliyatla tekrardan bağırsağını karnının içine alarak birleştirdik. Normal yoldan beslenmeye ve dışkısını normal yoldan yapmaya başladı. Yoğun bakım tedavileri tamamlandı, bebeğimiz kilosunu aldı. Cerrahi hiçbir işlem gereği kalmayan bebeğimizi sağlıklı bir şekilde evine taburcu edip ailesine teslim ettik. Şu anda sağlık durumu gayet iyi, tam olarak besleniyor, annesini emiyor. Kilosunu alıyor. Bağırsaklarında ya da ameliyatı ile ilgili herhangi bir problemimiz yok."

Yoğun bakım sürecini anlatan Çocuk Doktoru Mehmet Emin Günel, Erken doğuma bağlı bir takım sorunlarla karşılaşıp ve yine erken doğumun sorunlarıyla beraber farklı problemlerde farklı yatkınlıklardan dolayı cerrahi patoloji süreci başladığını kaydederek, "Bu süreçte gerek hastanenin imkanları, gerekse çocuk cerrahımızın tecrübesi birde ünitenin tecrübesi de eklenince çok meşakkatli süreci çok sağlıklı bir şekilde atlatarak şu anda bebeği de ailenin kucağına verdiğimiz için gerçekten son derece mutluyuz" diye konuştu.

Uzun yıllar çocuk sahibi olmak için tedaviler gördüklerini belirten baba Gıyasettin Deniz, kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini ifade etti.

Tedavilerin sonunda ikiz bebekleri olduğunu dile getiren Deniz, "Bebeklerimiz doğduğunda çok mutluyduk ama kısa süre sonra NEK denilen bir hastalık gelişti. Yapmış olduğumuz araştırmalarda umutsuzlanmıştık ama hocamız olumsuz bazı durumlar olmasına rağmen bize umut verdi. Bize en ince ayrıntısına kadar bebeğin neler yaşayabileceği durumlarını anlattı. Sonunda o umudumuz gerçekleşti. Bebeğimize kavuştuk, hocamıza çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

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