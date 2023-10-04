12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari, sahte cumhuriyet savcısı kimlik kartıyla yakalandı!

Bolu'da uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs, üzerinde sahte cumhuriyet savcısı kimlik kartıyla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.H. yakalandı. Üzerinde sahte cumhuriyet savcısı kimlik kartı ele geçirilen E.H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece "resmi belgede sahtecilik" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)