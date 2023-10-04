Sancaktepe’de kaybolan 3 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

Sancaktepe'de sokakta oynayan 3 erkek kardeşten dün akşamdan beri haber alınamıyordu. Kayıp olan çocukların cansız bedeni inşaatın su dolu temelinde bulundu.

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Sancaktepe’de kaybolan 3 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

Sancaktepe Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde önceki gün saat 17.00 sıralarında 3 çocuk kaybolmuştu. Sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden haber alınamaması üzerine ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

İhbar üzerine harekete geçen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kayıp çocukları bulmak için çalışmalarını sürdürürken, aynı mahallede Gülpembe Sokak üzerinde bulunan inşaattan gelen ihbar üzerine çalışma başlatıldı.

İnşaatın güvenlik görevlisinin çocuk cesedi gördüğü yönünde verdiği ihbarla polis ve itfaiye ekipleri, su dolu inşaat temelinde çalışma başlattı. Su dolu olan inşaat alanında kapsamlı bir çalışmayla önce su tahliye edildi. Suyun tahliyesi sonrasında 3 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cesetleri otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu götürüldü.

Acılı baba konuştu: Buranın ne kadar tedbirsiz ve güvenliksiz bir alan olduğunu herkes gördü

Olaya ilişkin konuşan acılı baba Ayvaz Sağın, "Bizim canımız yandı kimsenin canı yanmasın. Burada olan ihtimali herkes gördü. İçerisi su dolmuş bir inşaat temeli var ama çevrede güvenlik yok. Çocuklarımdan birinin topu düşüyor topu çıkartayım derken aşağı düşüyor diğerleri de yardıma gelince onlar da gidiyor. Buranın ne kadar tedbirsiz ve güvenliksiz bir alan olduğunu herkes gördü. Benim 3 çocuğum orada hayatını kaybetti. Gece saatlerinde fenerlerle etrafı aradığımız sırada fark ettik. Burada ihmal var gerekenin yapılmasını istiyorum. İnsanlar çocukları o sularda boğulsun diye mi yetiştiriyor. Öğrenciler sürekli oradan geçiş yapıyorlar. Tedbir yok" dedi.

Sancaktepe’de kaybolan 3 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

Sancaktepe’de kaybolan 3 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

Sancaktepe’de kaybolan 3 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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