Fare zehri verdiği sevgilisini boğarak öldüren zanlının cezası belli oldu!

Denizli'de birlikte yaşadığı yabancı uyruklu sevgilisini ellerini koli bandıyla, ayaklarını da plastik kelepçeyle bağlayıp fare zehri verdikten sonra iş dönüşü boğazını sıkarak öldüren zanlı ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

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Fare zehri verdiği sevgilisini boğarak öldüren zanlının cezası belli oldu!

Denizli'de birlikte yaşadığı yabancı uyruklu sevgilisini ellerini koli bandıyla, ayaklarını da plastik kelepçeyle bağlayıp fare zehri verdikten sonra iş dönüşü boğazını sıkarak öldüren ve cesedini battaniyeye sarıp el arabasıyla araziye atan zanlı, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbette çarptırıldı.

CESEDİ EL ARABASIYLA BATTANİYEYE SARILI HALDE YOL KENARINA ATTI

Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde 11 Ekim 2022 tarihinde boş arazide elleri koli bandıyla, ayakları plastik kelepçeyle bağlanıp battaniyeye sarılı halde atılan Nadia Nori'nin (30) cesedi bulundu. Soruşturmada Nadia Nori'nin kendisinden 8 yaş küçük sevgilisi Sabour Sakhizadeh (21) tarafından fare zehri verildikten sonra iş dönüşü boğazının sıkılarak öldürüldüğü, cesedin el arabasıyla battaniyeye sarılı halde yaklaşık 2 kilometre taşındıktan sonra yol kenarına atıldığı ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Sakhizadeh ile cesedin taşınmasına ve delillerin yok edilmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle yargılanan N.K. (16) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fare zehri verdiği sevgilisini boğarak öldüren zanlının cezası belli oldu!

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasında tutuklu yargılanan sanıklar Sabour Sakhızadeh (21) ve N.K. (16) ile avukatlar hazır bulundu. Sanık Sakhızadeh, gözaltına alındığında cinayeti itiraf etmesine rağmen polise verdiği ifadelerin baskı altında alındığını, gerçeği yansıtmadığını, Nadia Noorı'nın fare zehriyle intihar ettiğini öne sürerek beraatını istedi. Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında sanığın genç kadının yemeğine öldürme kastı ile fare zehri koyduğunu belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.

İşlenen suça yardımcı olduğu gerekçesiyle yargılanan N.K. de suçsuz olduğunu, kendisine depoya demir götürüleceğinin söylendiğini, ceset taşıdığını bilmediğini savundu. Sakhizadeh, "kadına karşı öldürme" suçundan, ağır tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. N.K'yi "suç delillerini gizleme" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen, yaşının küçük olması nedeniyle cezayı yarı oranda düşürerek 1 yıl olarak belirlendi, hükmün açıklanmasını geri bırakıp sanığın tahliyesine karar verdi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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