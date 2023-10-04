Tarihine sahip çıkan belediyeye büyük ödül! 2 proje ve 8 uygulama ile ödüle laik görüldü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) düzenlediği "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma" proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda tarihe sahip çıkan 2 proje ve 8 farklı uygulaması ile Tarihi Kentler Birliği'nin en büyük ödülü olan Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

YATIRIMLARIN MEYVESİNİ ÖDÜLLERLE ALIYOR

Adeta açık hava müzesi niteliği taşıyan, 6 bin yıllık tarihi ile medeniyetler şehri olan Kayseri'de tarihi değerlere büyük önem veren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarihe ve turizme yaptığı yatırımların meyvesini ödüllerle alıyor. Tarihi Kentler Birliği (TKB)'nin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarih ve turizme yönelik 2 proje ve 8 uygulama ile Tarihi Kentler Birliği'nin en büyük ödülü olan Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Yarışmada, Büyükşehir Belediyesi'nin Ağırnas Çevreş Değirmeni ve Aziz Georgios Kilisesi projeleri ile Abdurrahman Gazi Türbesi, Seyyid Burhanettin Mezarlığı Türbe Buluntusu, Basın Müzesi, Kültepe Kaniş Karum Ziyaretçi Merkezi Müzesi, Soğanlı Örenyeri Çevre Düzenlemesi, Soğanlı Örenyeri Tahtalı Kilise, Tavukçu Mahallesi Tarihi Mahalle Fırını, Tavukçu Mahallesi Konutlar uygulaması olmak üzere 2 proje, 8 farklı uygulaması Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'nü kazandırdı.

TURİZM ROTASI DURAKLARI ARASINDA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı'nın yıllardır emek vererek oluşturduğu kültür ve turizm öncelikli kalkınma modeline altlık teşkil eden, bölge ölçeğinde yapılan planlamalarla belirlediği 5 farklı turizm rotasının duraklarının arasında yer alan bu çalışmalar Kayseri'yi turizmin merkezi yaparken, kente ödül de getirmiş oldu.

Büyükşehir Belediyesi, Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'ne layık görüle birbirinden önemli çalışmalar ile 6 bin yıllık tarihi geçmişi ile endüstri ve ticaretin merkezi olan Kayseri'yi tüm dünyanın tanıdığı kültür merkezine getirecek.

Kayseri'yi bir "açık hava müzesi" şeklinde niteleyen ve Kayseri'nin tarihine ayrı biz özen gösteren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihi dokuya sahip çıkarak proje ve faaliyetlerine devam edecek.

Akşener kapıyı kapattı, son noktayı koydu! İmamoğlu ve Yavaş'a destek yok, İYİ Parti seçimlere 81 ilde kendi adayları ile girecek

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda geri dönüşüm projesi! Artık elektronik atıklar kutulara, mamalar barınaklara

Doktorun yanlış tedavisi hayatını kararttı! Mide felci geçirdi, şimdi hiçbir şey yiyip içemiyor!

12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari, sahte cumhuriyet savcısı kimlik kartıyla yakalandı!

Fare zehri verdiği sevgilisini boğarak öldüren zanlının cezası belli oldu!

Rize’de yağan yağmur yolun ortasını oydu! Çöken yolda çalışma başlatıldı

Palu ailesi davasında karar verildi! Aile mahkeme heyetine beddua etti!

Adıyaman'da inşaat işçileri kürekle, sopayla birbirlerine girdiler!

Kadın kaynakçı kolları sıvadı erkeklere taş çıkarttı!

Sancaktepe’de kaybolan 3 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

Bağırsaklarından kangren olmuştu! 35 haftalık bebek iki kez ameliyat sonucunda yaşama tutundu

Ankara saldırısında ikinci teröristin kimliği de belirlendi

Üniversite öğrencilerine kolaylık: "Kart 43 işlemleri online olarak da yapılabiliyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ERİS varyantı için aşı açıklaması: Biz gerekli olduğunda gerekeni yaptık!

Minik karetta, karettalar denize koştu! 250 bin yavru kaplumbağa denizle buluştu

Kahraman itfaiyeci, alevlerin içinde kalan kediyi son anda kurtardı!

Aşırı yağmur ve sele dikkat! Bu gün hava durumu nasıl, yağmur var mı, sıcaklıklar ne kadar? 4 Ekim Çarşamba hava durumu

Yeni kira yasası meclise geldi! günlük kiralık ev kiralayanlar şimdi yandı, Ruhsatsız kiraya 1 milyon TL ceza!

İnanılmaz olay! Define aramak için binayı yaktı, 1 kişi gözaltına alındı

Şiddetli yağış sonrası Rize-Güneysu karayolunda 5 metre genişliğinde çökme meydana geldi

Galatasaray, Şampiyonlar Lig'i maçında Manceshester Unıted'i Old Trafford'da 3 -2 yenerek tarih yazdı

Kız arkadaşıyla tartışan genç kendine zarar verdi!

UEFA Şampiyonlar ligi için tarihi hamle, Şampiyonlar ligi kaldırılıyor, yerine yeni format geliyor, İşte detaylar