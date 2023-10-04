İhlas Vakfı yurtlarında kalan öğrencilere müjde! Karşılıksız 4 bin TL devlet destek yapacak

İhlas Vakfı'na kayıt yaptıran öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kredi Yurtlar Kurumu aracılığıyla destek ücreti yatırılıyor.

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İhlas Vakfı yurtlarında kalan öğrencilere müjde! Karşılıksız 4 bin TL devlet destek yapacak

Vergi muafiyetini haiz ve Kamu yararına çalışan vakıf/dernek yurtlarına kayıt yaptıran öğrenciler aylık 4 bin TL devlet desteğinden faydalanacak. Konuyla ilgili bilgi veren İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, " Devlet 9 ay boyunca İhlas vakfı yurtlarında kalan öğrencilere bu yardımı sağlıyor. Öğrenciler hem KYK yurtlarında kalabilirler aynı zamanda kamunun yükünü azaltan vakıfların yurtlarında da kalabilirler" dedi.

İhlas Vakfı'na kayıt yaptıran öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kredi Yurtlar Kurumu aracılığıyla destek ücreti yatırılıyor. Bu destek yeni eğitim öğretim yılında 4 bin TL'ye çıkarıldı. Konut kiralarının maliyeti ile karşılaştırıldığında İhlas Vakfı yurtlarının maliyet açısından uygun olduğu göze çarpıyor.

İhlas Vakfı yurtlarında kalan öğrencilere müjde! Karşılıksız 4 bin TL devlet destek yapacak

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın konuyla ilgili bilgi verdi. İhlas Vakfı'na ait yurtların avantajlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Aydın, "Örneğin Bahçelievler yurdumuza gelen bir öğrencimize devlet 4 bin lira beslenme ve barınma yardımı ödüyor. Bizim yurdumuz ayda 5 bin 700 lira ücret alıyor. Zaten 4 bin lirasını devlet vermiş oluyor. Öğrencinin cebinden çıkacak tutar sadece bin 700 lira yani günlük 56 lira. Öğrenciler burada üç öğün yemek yiyor. Burada her türlü imkan var. Etüt odalarında ders çalışabilir. Web sitemiz üzerinden yurtlarımızın bilgilerine ulaşabilirler" dedi.

İhlas Vakfı yurtlarında kalan öğrencilere müjde! Karşılıksız 4 bin TL devlet destek yapacak

İhlas Vakfı'nın ait 2016 yılından beri vergi muafiyetine sahip olduğunu aktaran Aydın, "Herhangi vergi muafiyetine sahip olmayan vakıflarda bulunan öğrenciler bu yardımdan faydalanamaz. Devlet 9 ay boyunca bu yardımı sağlıyor. İhlas Vakfı yurtlarında 3 öğün yemek çıkıyor. Her gün yemekleri kontrol ediyorum. Yurtlarımızda internetten etüt odalarına kadar birçok imkan mevcut. 33 adet yurdumuz var. Web sitemizdeki yurtlar sekmesinde tüm detaylara ulaşabilirler" diye konuştu.

1975 yılında kurulan, yurt içi ve yurt dışında yapmış olduğu hizmetlerden dolayı "Vergi muafiyetini haiz ve Kamu Yararına Çalışan Vakıf" olma statüsü kazanan İhlas Vakfı, öğrencilere önemli avantajlar da sağlıyor. İhlas Vakfı yurtlarında, barınma sorunun yanı sıra beslenme ve sosyal aktivite hizmetleri de öğrencilere sunuluyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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