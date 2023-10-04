Kızılırmak yanında korkunç cinayet! Cesedi yoldan geçen vatandaş gördü

Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Nehri yanında bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Çetinkaya Mahallesi Kızılırmak Nehri Sedde Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak yoldan geçen bir vatandaş, park halinde bulunan 55 ALF 980 plakalı otomobilin önünde bir kişinin yerde yattığını gördü. Vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemede erkek şahsın silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde silah bulunmazken, şahsın isminin Murat Bakar olduğu öğrenildi.

Jandarma olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ünlü oyuncu Engin Yüksel'den yürekleri yakan haber: Oğlu hayatını kaybetti! 'Bir gün yeniden kucaklaşacağız'

Merdan yanardağa hakim karşısına çıkıyor, istenen ceza belli oldu

Tarihine sahip çıkan belediyeye büyük ödül! 2 proje ve 8 uygulama ile ödüle laik görüldü

Akşener kapıyı kapattı, son noktayı koydu! İmamoğlu ve Yavaş'a destek yok, İYİ Parti seçimlere 81 ilde kendi adayları ile girecek

Haberin Devamı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda geri dönüşüm projesi! Artık elektronik atıklar kutulara, mamalar barınaklara

Doktorun yanlış tedavisi hayatını kararttı! Mide felci geçirdi, şimdi hiçbir şey yiyip içemiyor!

12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari, sahte cumhuriyet savcısı kimlik kartıyla yakalandı!

Fare zehri verdiği sevgilisini boğarak öldüren zanlının cezası belli oldu!

Rize’de yağan yağmur yolun ortasını oydu! Çöken yolda çalışma başlatıldı

Palu ailesi davasında karar verildi! Aile mahkeme heyetine beddua etti!

Adıyaman'da inşaat işçileri kürekle, sopayla birbirlerine girdiler!

Kadın kaynakçı kolları sıvadı erkeklere taş çıkarttı!

Sancaktepe’de kaybolan 3 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

Bağırsaklarından kangren olmuştu! 35 haftalık bebek iki kez ameliyat sonucunda yaşama tutundu

Ankara saldırısında ikinci teröristin kimliği de belirlendi

Üniversite öğrencilerine kolaylık: "Kart 43 işlemleri online olarak da yapılabiliyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ERİS varyantı için aşı açıklaması: Biz gerekli olduğunda gerekeni yaptık!

Minik karetta, karettalar denize koştu! 250 bin yavru kaplumbağa denizle buluştu

Kahraman itfaiyeci, alevlerin içinde kalan kediyi son anda kurtardı!

Aşırı yağmur ve sele dikkat! Bu gün hava durumu nasıl, yağmur var mı, sıcaklıklar ne kadar? 4 Ekim Çarşamba hava durumu

Yeni kira yasası meclise geldi! günlük kiralık ev kiralayanlar şimdi yandı, Ruhsatsız kiraya 1 milyon TL ceza!

İnanılmaz olay! Define aramak için binayı yaktı, 1 kişi gözaltına alındı

Şiddetli yağış sonrası Rize-Güneysu karayolunda 5 metre genişliğinde çökme meydana geldi

Galatasaray, Şampiyonlar Lig'i maçında Manceshester Unıted'i Old Trafford'da 3 -2 yenerek tarih yazdı

Kız arkadaşıyla tartışan genç kendine zarar verdi!

UEFA Şampiyonlar ligi için tarihi hamle, Şampiyonlar ligi kaldırılıyor, yerine yeni format geliyor, İşte detaylar