Tatil için gelen turist sahilde rahatsızlandı! Hastanede hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesine tatil amacıyla eşiyle birlikte Türkiye'ye gelen ve Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkiinde bulunan 5 yıldızlı otele yerleşen 69 yaşındaki Litvanya uyruklu Jonas Barkauskas otel sahilinde rahatsızlandı.

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Tatil için gelen turist sahilde rahatsızlandı! Hastanede hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelde rahatsızlanan Litvanya uyruklu Jonas Barkauskas, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, tatil amacıyla eşiyle birlikte Türkiye'ye gelen ve Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkiinde bulunan 5 yıldızlı otele yerleşen 69 yaşındaki Litvanya uyruklu Jonas Barkauskas otel sahilinde rahatsızlandı. Sahilde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat'ta bulunan bir özel hastaneye kaldırılan Jonas Barkauskas yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tatil için gelen turist sahilde rahatsızlandı! Hastanede hayatını kaybetti

Litvanya uyruklu Jonas Barkauskas'ın cesedi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, adli tabip ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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