Adana’da polisinden lise öğrencilerine büyük jest!

Adana Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri hazırladıkları "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı" (ÇOGEP) çerçevesinde lise öğrencilerine saz hediye edip, saz kursu imkanı sağladılar.

KURSA KATILAN 15 ÖĞRENCİYE SAZ HEDİYE ETTİLER

Çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla başlatılan "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı" (ÇOGEP) çerçevesinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, saha çalışması yaptı. Polis, Yüreğir ilçesindeki Yüreğir Anadolu Lisesi öğrencilerine "Hayallerimiz Renkleniyor" projesi çerçevesinde saz kursu başlattı. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla okula giden ekipler, kursa katılan 15 öğrenciye de saz hediye etti.

Saz kursu eğitiminin yaklaşık 120 gün süreceğini belirten Yüreğir Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Eyüp Arıtoy, "Halk Eğitim Merkezi ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte 4 ay sürecek bir eğitim yapacağız. 15 öğrencimizle saz eğitimi yapacağız. Öğrencilerimizin arasında gerçekten çok yetenekli öğrencilerimiz var. Hepsine bir meslekten ziyade bir hobi kazandıracağız" şeklinde konuştu.

Saz hediye edilen lise öğrencilerinden Salih Can Bayhan ise "Müzik sayesinde eğleniyorum. Müzikle uğraşmayı seviyorum. Saz kursuna katıldım. Saz müziği ile ilgili daha çok bilgi edinmek ve kendimi geliştirmek için eğitimi katıldım. Polislerin bize saz hediye etmesine ilk başlarda şaşırdık ama sonra kaynaştık. Hocamızın desteği ile arkadaşlarımızla güzel bir şey yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

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