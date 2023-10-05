Fındık ihracat sezonunda rekor kırdı!

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 151 milyon 780 bin dolar ihracat gerçekleştirilmesinin ve henüz ihraç sezonunun ilk ayında ülkemizden 85 ülkeye ihracat yapılmasının sektör açısından güzel bir gelişme olduğunu söyledi.

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Fındık ihracat sezonunda rekor kırdı!

1 Eylül 2023 tarihinde başlayan 2023/2024 fındık ihraç sezonunun ilk ayında; ülkemizden yapılan fındık ihracatı 24 bin 344 tona ulaşarak, karşılığında 151 Milyon 780 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 151 milyon 780 bin dolar ihracat gerçekleştirilmesinin ve henüz ihraç sezonunun ilk ayında ülkemizden 85 ülkeye ihracat yapılmasının sektör açısından güzel bir gelişme olduğunu söyledi.

Fındık ihracat sezonunda rekor kırdı!

En çok ihracat yapılan ilk 3 ülkenin geleneksel ihraç pazarları olan Almanya, İtalya ve Fransa olduğunu ifade eden Cirav "2023 yılının 9 ayında yapılan fındık ihracatı 193 bin 305 ton oldu. Karşılığında 1 milyar 209 bin dolar tutarında döviz girdisi sağlandı. Fındık ihraç sezonunun ilk ayında Trabzon'dan 4 bin 747 Ton fındık ihraç edilerek karşılığında 27 milyon 876 bin dolar döviz girdisi elde edildi. Yıllık bazda ise yılın ilk 9 ayında 62 bin 797 ton karşılığı 391 milyon 92 bin dolar ihracat yapıldı. Toplam fındık ihracatının da yaklaşık yüzde 32'lik kısmı Trabzon'dan gerçekleştirildi." dedi.

Fındık ihracat sezonunda rekor kırdı!

Cirav, ihraç pazarlarında geçen yıllarda başlayan ve etkilerini devam ettiren enflasyonist baskılar nedeniyle, talep daralmasının ihraç rakamlarına da yansıdığına vurgu yaparak, alıcıların bu durum nedeniyle siparişlerinde temkinli davranmaya devam edecekleri öngörüsünde bulundu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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