Tayvan’ı Koinu Tayfunu fena vurdu! 190 kişi yaralandı!

Tayvan'da bugün karaya ulaşan Koinu Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle 190 kişi yaralandı.

KENTİ ETKİLEYEN TAYFUN 190 KİŞİNİN YARALANMASINA SEBEP OLDU

Tayvan'da Koinu Tayfunu bugün karaya ulaştı. Tayvan İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Hengchun yarımadasında rüzgar hızı saatte 252 kilometreye kadar çıkan kategori 4 seviyesindeki tayfunun neden olduğu şiddetli yağış ve rüzgarlar, 190 kişinin yaralanmasına yol açtı. Ülkenin güneydoğusunda yer alan 5 bin nüfuslu Orkide Adası'nda etkili olan rüzgar araçları savururken, limandaki balıkçı tekneleri battı. Tayvan'ın başlıca hava yolu şirketleri UNI ve Mandarin Havayolları uçuşların çoğunun iptal edildiğini duyururken, feribot seferleri de durduruldu. Tayvan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, toplam 46 uçuşun iptal edildiği ancak, yüksek hızlı tren seferlerinin sürdüğü belirtildi. Tayfundan etkilenen şehirlerde iş ve eğitime 1 günlük ara verildi.

Bugün Tayvan'da karaya ulaşan tayfunun yarına kadar süreceği ve Çin'in Guangdong eyaletine doğru ilerleyerek etkisini kaybedeceği aktarıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi zabıtasında yeni uygulama!

Fındık ihracat sezonunda rekor kırdı!

Altında, Dolar, Euro'da son durum ne, Gram, Çeyrek altın ne kadar? 5 Ekim güncel altın, Dolar, Euro fiyatları

Bakan Fidan ve Gülerden net mesaj! PKK/YPG tesisleri meşru hedef: 2. ve 3. şahıslar bölgeden uzak dursun

Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı, sıcaklıklar ne kadar? 5 Ekim Perşembe hava durumu

Haberin Devamı

Çöp evde bulunan çocuğun davasında, teyze için mahkeme kararını verdi!

İlk kar düştü! Bitlis’te yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı

Tatil için gelen turist sahilde rahatsızlandı! Hastanede hayatını kaybetti

İstiklal Caddesi'ndeki alçak eylemin planlayıcısıydı! MİT, Suriye'de etkisiz hale getirdi

Domuz sandı peş peşe ateş etti! Ava gittiği arkadaşını katletti!

Merdan Yanardağ serbest bırakıldı

Azerbaycan'dan kritik karar, resti çekti! İspanya'daki toplantıya Türkiye olmadığı için katılmayacak!

Denetim esnasında az kalsın yayayı eziyordu! O sürücüden pişkin savunma: Ben akşama kadar onu mu bekleyeceğim?

İhlas Vakfı yurtlarında kalan öğrencilere müjde! Karşılıksız 4 bin TL devlet destek yapacak

TSK'dan Ankara saldırısına cevap! Irak'ın kuzeyinde 36 hedef, nokta atışla imha edildi

Trafikte olduklarını unuttular! İstanbul Esenyurt'ta E-5’i kilitleyen kavga

Ünlü fenomen Dilat Polat tedavisi yok dedi, ağlayarak hastalığını duyurdu, Dilan Polat'ın Lupus hastalığı nedir?

Aman dikkat! Telefonunuza gelen bu mesajla tuzağa düşmeyin!

Kızılırmak yanında korkunç cinayet! Cesedi yoldan geçen vatandaş gördü

Ünlü oyuncu Engin Yüksel'den yürekleri yakan haber: Oğlu hayatını kaybetti! 'Bir gün yeniden kucaklaşacağız'

Merdan Yanardağ hakim karşısına çıkıyor, istenen ceza belli oldu

Tarihine sahip çıkan belediyeye büyük ödül! 2 proje ve 8 uygulama ile ödüle laik görüldü

Akşener kapıyı kapattı, son noktayı koydu! İmamoğlu ve Yavaş'a destek yok, İYİ Parti seçimlere 81 ilde kendi adayları ile girecek

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda geri dönüşüm projesi! Artık elektronik atıklar kutulara, mamalar barınaklara

Doktorun yanlış tedavisi hayatını kararttı! Mide felci geçirdi, şimdi hiçbir şey yiyip içemiyor!

12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari, sahte cumhuriyet savcısı kimlik kartıyla yakalandı!

Fare zehri verdiği sevgilisini boğarak öldüren zanlının cezası belli oldu!