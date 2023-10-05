Tayvan’ı Koinu Tayfunu fena vurdu! 190 kişi yaralandı!

Tayvan'da Koinu Tayfunu bugün karaya ulaştı. Tayvan İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Hengchun yarımadasında rüzgar hızı saatte 252 kilometreye kadar çıkan kategori 4 seviyesindeki tayfunun neden olduğu şiddetli yağış ve rüzgarlar, 190 kişinin yaralanmasına yol açtı.

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Tayvan’ı Koinu Tayfunu fena vurdu! 190 kişi yaralandı!

Tayvan'da bugün karaya ulaşan Koinu Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle 190 kişi yaralandı.

KENTİ ETKİLEYEN TAYFUN 190 KİŞİNİN YARALANMASINA SEBEP OLDU

Tayvan'da Koinu Tayfunu bugün karaya ulaştı. Tayvan İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Hengchun yarımadasında rüzgar hızı saatte 252 kilometreye kadar çıkan kategori 4 seviyesindeki tayfunun neden olduğu şiddetli yağış ve rüzgarlar, 190 kişinin yaralanmasına yol açtı. Ülkenin güneydoğusunda yer alan 5 bin nüfuslu Orkide Adası'nda etkili olan rüzgar araçları savururken, limandaki balıkçı tekneleri battı. Tayvan'ın başlıca hava yolu şirketleri UNI ve Mandarin Havayolları uçuşların çoğunun iptal edildiğini duyururken, feribot seferleri de durduruldu. Tayvan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, toplam 46 uçuşun iptal edildiği ancak, yüksek hızlı tren seferlerinin sürdüğü belirtildi. Tayfundan etkilenen şehirlerde iş ve eğitime 1 günlük ara verildi.

Tayvan’ı Koinu Tayfunu fena vurdu! 190 kişi yaralandı!

Bugün Tayvan'da karaya ulaşan tayfunun yarına kadar süreceği ve Çin'in Guangdong eyaletine doğru ilerleyerek etkisini kaybedeceği aktarıldı.

Tayvan’ı Koinu Tayfunu fena vurdu! 190 kişi yaralandı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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