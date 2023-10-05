Okulda 5 yaşındaki çocuğun üzerine dolap düştü!

Aydın'ın Efeler ilçesindeki özel bir anaokulda eğitim gören beş yaşındaki çocuk, üzerine dolap düşmesi sonucu yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İLK MÜDAHALE YAPILIP HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, Zeybek Mahallesi'ndeki bir anaokulunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anaokulunda eğitim gören 5 yaşındaki Ç.G. isimli çocuğun üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle dolap düştü. Olayı gören anaokulu öğretmenleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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