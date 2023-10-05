Muayenehaneye giren hırsız diş hekimine dehşeti yaşattı!

Gazipaşa Bulvarı'nda özel muayenesinde hizmet veren Diş Hekimi Şemi Kurdak, muayenehanesine hırsızlık için gelen bir kişi tarafından darp edildi.

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Muayenehaneye giren hırsız diş hekimine dehşeti yaşattı!

Adana'da özel bir muayeneye giren hırsız, para istediği diş hekimini darp etti. Diş hekimi kanlar içinde kalırken, kaçan hırsız polis tarafından yakalandı.

Gazipaşa Bulvarı'nda özel muayenesinde hizmet veren Diş Hekimi Şemi Kurdak, muayenehanesine hırsızlık için gelen bir kişi tarafından darp edildi. Diş hekimi kanlar içerisinde kalırken, zanlı kaçtı. Olayın şokunu atlatır atlatmaz Yarbaşı Karakolu'na giderek şikayette bulunan diş hekiminin hastanedeki tedavisinde burnunda çatlak olduğu tespit edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, zanlının kaçtığı motosikletin plakasından yola çıkarak zanlıyı 48 saat içerisinde yakaladı.

Muayenehaneye giren hırsız diş hekimine dehşeti yaşattı!

"Ölüyorum sandım"

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Dt. Şemi Kurdak, "Muayenehanemi kapatmak için hazırlandığım sırada kapının zili çaldı. Kapıyı açtığımda 1.85 boylarında ayağında spor ayakkabısı olan şahıs, "Dişime dolgu yaptıracağım" bahanesiyle içeri girmek istedi. Ben şahsın şeklini ve tavrını hiç beğenmemiştim. "Randevulu çalışıyorum. Şu an iş yerimi kapatıyorum" dedim. İçeri almadım. "Peki bir kartınızı alayım" dedi. Kartı almak için içeri girdim. Şahıs arkamdan içeri girip, sağı solu incelemeye başladı. "Ne yapıyorsun? Dışarı çıkar mısın?" dedim. Bana "Üstünde para var mı?" dedi. Ben de dışarıya çıkmasını tekrar söylediğimde suratıma öyle bir yumruk attı ki ölüyorum sandım. Burnum patladı sandım. Her yer kan oldu. Karşı komşum kapısını açınca kaçtı. Polisi aradık. Beni hastaneye götürüp, tedavimi yaptırdılar. Şikayetçi oldum. Görevini iyi yapan polis ekipleri, sıkı takip sonucu zanlıyı yakaladılar. Türk polisine teşekkür ediyorum" dedi.

"Meslektaşımızın hukuki haklarını sonuna kadar savunacağız"

Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler de, şiddet yanlılarının en ağır cezalara çarptırılması gerektiğini söyleyerek, "Meslektaşımız Şemi Kurdak'a yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Biz yönetim kurulu olarak meslektaşımızın yanındayız. Hukuki haklarını sonuna kadar savunacağız. Kurum olarak olayın takipçisi olacağız. Şiddet nereden gelirse gelsin, kime gelirse gelsin tasvip edilemez. Şiddet yanlıları en ağır cezalara çarptırılmalıdır" diye konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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