AK Parti, gençlik kollarına yeni başkanını atadı

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Demiröz, Gençlik Kolları Başkanı olarak atandı.

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AK Parti, gençlik kollarına yeni başkanını atadı

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığına Volkan Demiröz atandı.

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Demiröz, Gençlik Kolları Başkanı olarak atandı. Demiröz'ü yeni görevinden dolayı tebrik eden İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Göreve vekaleten bakan Serdar Bağcı'ya teşekkür ediyor, yeni Gençlik Kolları Başkanımız Volkan Demiröz'e başarılar diliyorum" dedi.

AK Parti, gençlik kollarına yeni başkanını atadı

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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