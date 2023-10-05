Rus ordusu Ukraynalı sivillere saldırdı: 50 kişi hayatını kaybetti!

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov bölgesinde sivil yerleşim yerine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

RUSYA SİVİLLERE ACIMADI!

Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov bölgesine bağlı Hroza köyündeki bir kafe ve dükkanın bulunduğu bölgeye yerel saatle 13.15 sıralarında saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda 1'i çocuk olmak üzere 50 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Klymenko, bölgede kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov ise, saldırı sırasında bölgede çok sayıda sivilin bulunduğunu belirtti.

İspanya'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın bu ve benzeri terör saldırılarına tek bir şey için ihtiyacı var: Soykırım saldırganlığını tüm dünya için yeni bir norm haline getirmek" ifadelerini kullandı.

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