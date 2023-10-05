Muğla'nın Fethiye ilçesinde bomba ihbarı! Fünye ile patlatılan çantadan bakın ne çıktı?

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şüpheli bir çanta, bomba imha uzmanları tarafından imha edildi. Çantadan havlu ve kıyafetler çıktı.

POLİS TRAFİĞİ GEÇİCİ OLARAK DURDURDU

Fethiye'de Muğla Makası mevkiinde bir bankanın şubesi önünde görülen şüpheli çanta nedneiyle Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Banka şubesi önündeki siyah renkli sırt çantası çevresinde inceleme yapan polis ekipleri önce bu çevreyi şerit içerisine alarak vatandaşların ve banka görevlilerinin güvenliğini sağladı. Daha sonra İnönü Bulvarında giriş ve çıkışları geçici olarak trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanının son kez çanta çevresinde yaptığı incelemenin ardından çanta fünye ile patlatıldı.

Çevrede toplanan vatandaşların ilgi ile izlediği bu çalışmayı bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntülerken şüpheli çantadan havlu ve giysiler çıktı. Şüpheli çantanın imha edilmesinin ardından banka personeli görevine devam etti. Şüpheli çanta ile ilgili soruşturma sürüyor.

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