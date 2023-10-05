Pendik'in tecrübeli kaymakamı Mehmet Yıldız'a Bölge Gündem'den ziyaret! 'Pendik'i daha iyi noktalara taşıyacağız'

Bölge Gündem Haber sitesi imtiyaz sahibi İbrahim Şahin, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çeçen ve haber sitesinin Editör'ü Yusuf Saray, 23 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle, Pendik Kaymakamı olarak getirilen Mehmet Yıldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Doğu mahallesinde bulunan kaymakamlık binasında öğle saatlerinde gerçekleştirilen ziyaret oldukça sıcak ve samimi geçti.

"PENDİK, VALİLİĞE GEÇİŞ NOKTASI OLDU"

Gazeteciler Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız’a yeni görev yerinde başarı dileklerinde bulundu.

Son dönemlerdeki Pendik'te kaymakamlık görevinde bulunan kaymakamların vali olarak ilçeden ayrılmasını hatırlatan İbrahim Şahin, "Sanıyorum artık Pendik, valiliğe geçiş noktasını oldu.. Umarız sizi de buradan vali olarak uğurlarız” ifadelerinde bulundu.

Kaymakam Yıldız ise, öncelikle ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek iyi dilekleri için gazetecilere teşekkür etti. Ardından Bölge Gündem Haber ve Pendik’teki diğer basın yayın kuruluşları hakkında bilgi aldı.

“PENDİK’TE BİR AHENK OLDUĞUNA ŞAHİT OLDUM”

Göreve çok hızlı bir başlangıç yaptığını ifade eden Yıldız ise “Pendik görev yapmak istediğimiz ilçelerimizden birisiydi. Göreve başlayalı henüz 1 ay gibi süre oldu. Bu şehirde siyasi partileriyle, kamu kurumlarıyla, sivili toplum kuruluşları ve basınıyla çok güzel bir uyum ahenk olduğuna şahit oldum. Bizde buradaki bu düzenin daha iyi noktalara çıkması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” dedi.

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Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi.

(Soldan; Yusuf Saray, Mehmet Yıldız, Reyhan Çeçen ve İbrahim Şahin)

MEHMET YILDIZ 23 YILDIR KAYMAKAMLIK YAPIYOR

1970 doğumlu Kaymakam Mehmet Yıldız, 23 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'yle Pendik’e atanmıştı. Yayınlan bu kararname ile birlikte toplam 491 mülki idare amirinin görev yeri değişmişti.

Tecrübeli kaymakam Mehmet Yıldız ise Pendik'ten önce şu ilçelerde görev yapmıştı.

2000-2001 yılları arasında Eskişehir-Günyüzü, 2001-2003 yılları arasında Van-Özalp, 2003-2006 yılları arasında Çorum-Mecitözü, 2006-2009 yılları arasında Sivas-Gemerek, 2009 - 2014 yılları arasında Bartın-Amasra, 2014-2019 yılları arasında Kızılcahamam Kaymakamı, 2019-2023 yılları arasında Ankara-Pursaklar Kaymakamı olarak görev yapmıştı.

Haber Merkezi: Yusuf Saray