Su kuyusu açarken toprağa gömüldü!

Çorum'un Sungurlu ilçesinde toprak yığının altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye Bağlı Türkhacılar Hanı köyünde meydana geldi. Erdal Çobaner (52), iş makinesi yardımıyla su kuyusu açmak istedi. Kontrol etmek için kuyunun içine giren Çobaner'in üzerine toprak yığını düştü. Köylüler hemen durumu jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri, uzun uğraşlar sonucu Çobaner'i cansız bedenini kuyudan çıkarttı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çobaner'in cenazesi Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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