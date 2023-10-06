Ankara'daki terör saldırısı sonrası, propaganda yapan 23 kişi için gözaltı kararı!

1 Ekim tarihinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısında sabah saatlerinde yaşanan terör saldırısı girişimiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu çerçevede terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara'daki terör saldırısı sonrası, propaganda yapan 23 kişi için gözaltı kararı!

Başkent'te 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısı girişimi sonrası terör propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

1 Ekim tarihinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısında sabah saatlerinde yaşanan terör saldırısı girişimiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu çerçevede terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ankaradaki terör saldırısı sonrası, propaganda yapan 23 kişi için gözaltı kararı!

"1 Ekim 2023 tarihinde İçişleri Bakanlığına PKK/KCK/PYD/YPG mensubu teröristler tarafından yapılan terör saldırı sonrasında sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar sonucunda terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüphelinin 14 ilde 6 Ekim 2023 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir."

Ankaradaki terör saldırısı sonrası, propaganda yapan 23 kişi için gözaltı kararı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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