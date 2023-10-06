PKK/YPG terör örgütünden Suriyede türk askeri üsüne saldırı, 5 polis 3 asker yaralı

Türkiye'nin Suriye'de bulunan Türk silahlı kuvvetler üssüne bölücü terör örgütü PKK/YPG roket atarlarla saldırarak 5 polisimiz ve 3 askerimizi yaraladı. Yarılarımız hemen Gaziantep devlet hastanesine getirildiği belirtildi.

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PKK/YPG terör örgütünden Suriyede türk askeri üsüne saldırı, 5 polis 3 asker yaralı

Suriye'nin PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki Tel Rıfat kırsalındaki teröristler tarafından, akşam saatlerinde Dabık bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin üs bölgesine çok namlulu roketatar saldırısı düzenlendi.

5 POLİS, 3 ASKER YARALANDI

Saldırıda üs bölgesinde bulunan 5 özel harekat polisi ile 3 asker yaralandı. Yaralı güvenlik güçleri saldırının ardından bölgeden tahliye edilerek, ambulanslarla Gaziantep ve Kilis'te bulunan hastanelere kaldırıldı.

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PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN BULUNDUĞU BÖLGE ATEŞ ALTINA ALINDI

Saldırının ardından sınır hattı ve Suriye içerisinde bulunan üs bölgesinde konuşlu birlikler, PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi obüs ve roketatarlar ile ateş altına aldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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