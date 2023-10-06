PKK/YPG terör örgütünden Suriyede türk askeri üsüne saldırı, 5 polis 3 asker yaralı

Suriye'nin PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki Tel Rıfat kırsalındaki teröristler tarafından, akşam saatlerinde Dabık bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin üs bölgesine çok namlulu roketatar saldırısı düzenlendi.
5 POLİS, 3 ASKER YARALANDI
Saldırıda üs bölgesinde bulunan 5 özel harekat polisi ile 3 asker yaralandı. Yaralı güvenlik güçleri saldırının ardından bölgeden tahliye edilerek, ambulanslarla Gaziantep ve Kilis'te bulunan hastanelere kaldırıldı.
PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN BULUNDUĞU BÖLGE ATEŞ ALTINA ALINDI
Saldırının ardından sınır hattı ve Suriye içerisinde bulunan üs bölgesinde konuşlu birlikler, PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi obüs ve roketatarlar ile ateş altına aldı.
MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt: Suriye'deki PKK/YPG'nin askeri tesisleri, sabotaj birimleri hedef alındı
Bakan Fidan, PKK/YPG tesisleri meşru hedef demiş resti çekmişti: ABD'den ilk açıklama geldi!
HDP'li Sezai Temelli, MİT ve TSK'nın ağır darbesini içine sindiremedi, skandal sözlerle Türkiye'yi karaladı, PKK'ya destek çıktı
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)