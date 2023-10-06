Yalancı bahar çiçek açtırdı! Erikten sonra kiraz ağacı da ikinci kez çiçek açtı

Geçtiğimiz günlerde erik ağacının çiçek açtığı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesi'nde bu kez de kiraz ağacı ikinci kez çiçek açtı.

Emcelli Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Karadağ'ın Ören mevkiindeki bağ evinin önündeki sekiz yıllık kiraz ağacı henüz yapraklarını dökmeden tekrar çiçek vermeye başladı.

Geçtiğimiz aylarda meyvelerinden toplayıp tüketilen kiraz ağacının daha yapraklarını dökmeden tekrar çiçek vermesi çiftçi Ahmet Karadağ'ı sevindirdi. Karadağ, "İnşallah ikinci ürün alırım ancak bu mümkün değil. Ilık havalara aldanmış olsa gerek. Geceleri artık soğuk olmaya başladı. İkinci kez çiçek vermesi oldukça ilginç. Olsun, güzelliği yeter" dedi.

Yaşlı çiftçiler de bu tür meyve ağaçların hava şartlarına aldanarak zamanından önce çiçek açtığını belirtti.

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