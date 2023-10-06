Niğde’de görev yapan 11 akademisyen: "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde

Stanford Üniversitesi (ABD) tarafından Elsevier veri tabanında Yıllık Etki ve Kariyer Boyu kategorilerinde yayımlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde dünyada yüzde 2'lik dilime giren 200 bini aşkın bilim insanı arasında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ile birlikte 11 akademisyen listede yer aldı.

Alanlarında uzman araştırmacılar tarafından 22 farklı alan ve 174 alt bilim dalındaki bilim insanları arasından ilk yüzde 2'lik dilime giren 200 bini aşkın bilim insanının verileri; bilimsel h-indeksi, dengelenmiş ortak yazarlı hm indeksi, atıf sayısı, yazar sırası ve sayısı, kendine atıf oranı gibi değişkenlere göre değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından Elsevier veri tabanında yıllık Etki ve kariyer boyu olmak üzere iki ayrı kategori yayımlandı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden 4 akademisyen her iki kategoride de yer almayı başardı. Yayımlanan sıralamaya göre Kariyer Boyu kategorisindeki listede Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ile birlikte Prof. Dr. Murat Barut, Prof. Dr. Mustafa Sarıdemir, Prof. Dr. Ümit Atıcı, Prof. Dr. Adnan Görür, Prof. Dr. Emin Çadırlı ve Doç. Dr. Yasin Kabalcı yer aldı. 2022 verilerinin dikkate alındığı "Yıllık Etki" kategorisindeki sıralama listesine ise Rektör Prof. Dr. Hasan uslu ile birlikte Prof. Dr. Mustafa Sarıdemir, Prof. Dr. Ümit Atıcı, Prof. Dr. Murat Gökçek, Prof. Dr. Yeliz Konuklu, Prof. Dr. Zeliha Selamoğlu, Doç. Dr. Yasin Kabalcı ve Doç. Dr. Khawar Jabran girmeyi başardı.

Böylece "Dünyanın Etkili Bilim İnsanları Listesi"ne 11 akademisyen adını yazdırdı. Dünyanın en etkili bilim insanları sıralamasına girmeyi başaran akademisyenleri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, akademisyenlerin bilime değer katan çalışmalarıyla "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer almasının Üniversitenin uluslararası tanınırlığına ve saygınlığına önemli bir katkı sağladığını ifade etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin bilime katkı yapacak her türlü çalışmaya destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Rektör Uslu, hem üniversitenin hem de akademisyenlerin ulusal ve uluslararası ölçekte başarılarının artarak sürmesi temennisinde bulundu.

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