Teröre destek verenlere geçit yok, Aralarında HDP eş il ve ilçe başkanlarının da olduğu bir çok kişi göz altına alındı İç işleri bakanı ali yerli kaya göreve geldiği günden beri yurt içinde terör ve teröre destek verenlere nefes aldırmayarak üst üste operasyonlar düzenleniyor. Bu bağlamda yapılan operasyonda HDP İzmir İl eş başkanları ve Buca İlçe Başkanı gözaltına alındı.