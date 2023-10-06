Teröre destek verenlere geçit yok, Aralarında HDP eş il ve ilçe başkanlarının da olduğu bir çok kişi göz altına alındı

İç işleri bakanı ali yerli kaya göreve geldiği günden beri yurt içinde terör ve teröre destek verenlere nefes aldırmayarak üst üste operasyonlar düzenleniyor. Bu bağlamda yapılan operasyonda HDP İzmir İl eş başkanları ve Buca İlçe Başkanı gözaltına alındı.

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Teröre destek verenlere geçit yok, Aralarında HDP eş il ve ilçe başkanlarının da olduğu bir çok kişi göz altına alındı

Son dakika haberleri: Yurtta teröre destek verenlere geçit verilmiyor.

Güvenlik güçleri bu kapsamda denetimleri sıklaştırıyor.

Yapılan operasyonlarla her geçen gün bir yeni operasyona imza atılıyor.

Bu kez operasyonun adresi İzmir oldu

3 şüpheliye operasyon

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde operasyonun düğmesine bastı.

3 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirdi.

HDP il eş başkanları ve ilçe eş başkanı gözaltına alındı

Adreslere gerçekleştirilen operasyonda, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe eş başkanı Nihat Türk gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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