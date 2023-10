Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 31 ilde Kafes Operasyonu: 39 suç örgütü çökertildi, 307 kişi yakalandı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında 15 organize suç örgütüyle bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütünün çökertildiğini; operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Operasyonlarda ayrıca161 tabanca, 164 av tüfeği, 2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat, uyuşturucu ve çek/senet ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu an be an takip etti, yönlendirmeler yaptı.

3️⃣1️⃣ İLİMİZDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN KAFES OPERASYONU KAPSAMINDA 1️⃣5️⃣ ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ İLE BU ÖRGÜTLERE SİLAH TEMİNİ SAĞLAYAN 2️⃣4️⃣ SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ❗️

OPERASYONLAR SONUCUNDA 3️⃣0️⃣7️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerimizce:

?Adana’da Bora Toprak Organize Suç Örgütü,

?Antalya’da Hüseyin Şamil Şahin Organize Suç Örgütü

?Samsun’da Eyüp Atmaca Organize Suç Örgütü

?Zonguldak’ta Alihan Keleş Organize Suç Örgütü ve Barış Taşdemir Organize Suç Örgütü

?Bursa’da Ali Kevser Can Organize Suç Örgütü

?Eskişehir’de Ahmet Yalım Organize Suç Örgütü

?Gaziantep’te Burhan Çapan Organize Suç Örgütü

?İstanbul’da Mehmet Basetemür Organize Suç Örgütü

?İzmir’de Ahmet Aktaş Organize Suç Örgütü

?Muğla’da Ömer Kamil Sütlü Organize Suç Örgütü

?Giresun’da Baki Ay Organize Suç Örgütü

?Tekirdağ’da Resul Ağyürek isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösteren Suç Grubu

?Çanakkale’de Kadir Yeşil isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösteren Suç Grubu ile

?Afyon’da Ahmet Başyiğit isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösterenlere yönelik eş zamanlı KAFES OPERASYONU gerçekleşti.

?1️⃣5️⃣ organize suç örgütü,

?Bu suç örgütlerine silah ve elverişli malzeme temini sağlayan 2️⃣4️⃣ farklı suç grubu ile birlikte ?toplam 3️⃣9️⃣ organize suç yapısı çökertildi❗️

?Operasyonlarda 3️⃣0️⃣7️⃣ şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonlar kapsamında:

?161 tabanca

?164 av tüfeği

?2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat, muhtelif miktarda uyuşturucu ve çek/senet ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum??

AZİZ MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN:

HANGİ BÜYÜKLÜKTE OLURSA OLSUN HALKIMIZIN HUZURUNU KAÇIRAN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE, ÇETELERE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ❗️

ŞAFAK SÖKERKEN DE GÜN BATARKEN DE HER AN ENSELERİNDEYİZ❗️

HEPSİNİ BİR BİR YAKALAYIP ADALETE TESLİM EDECEĞİZ❗️

