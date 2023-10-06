Aldığı darbe sonrası kalp krizi geçirerek, hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için tören düzenlendi

Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Acil Servisi'nde alkollü olduğu belirlenen 2 şahsın yakınlarını ziyaret için geldiği hastanede güvenlik görevlileri ile yaşadığı arbede sırasında göğsüne darbe alan ve sonrasında kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi yaklaşık bir aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti. Güvenlik görevlisi için Farabi Hastahesi Başhekimliği önünde tören düzenlendi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Acil Servisi'nde alkollü olduğu belirlenen 2 şahsın, yakınları ziyaret etmek için geldiği hastanede kurallar nedeniyle içeri alınmaması nedeniyle çıkan arbedede güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam (45), göğsüne yumruk darbesi aldı. Olaydan kısa bir süre sonna hastanede yere yığılan ve kalbi durduğu belirlenen güvenlik görevlisi yapılan müdahalenin ardından tekrar yaşama döndürüldü. Kalp damarlarındaki daralmalar nedeniyle ameliyat edilen Ali Kemal Sağlam, yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesi nedeniyle KTÜ Başhekimliği önünde tören düzenlendi. Törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Ali Kemal Sağlam'ın eşi ve çocukları, hastane çalışanları ve güvenlik görevlileri katıldı.

Törende Sağlam'ın eşi ve çocukları gözyaşlarını tutamazken, törende bir konuşma yapan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, "Yaklaşık bir ay önce menfur bir olay sonucu yaralanan ve dün akşam şehadete eren Ali Kemal Sağlam kardeşimizin töreni için burada toplandık. Sağlık çalışanlarına bu tür şiddetler malumunuz artarak devam ediyor. Acı olan böyle bir menfur olay sonucu şehadet şerbetini içmesi. Kendisi 45 yaşında genç bir kardeşimizdi. Aslında görevi başında vefat ettiği için şehit mertebesinde değerlendiriyorum. Acil servisi ve oradaki insanları korurken böyle bir rahatsızlık oldu. Ondan sonra bir ameliyat süreci gerçekleştirdi. Doktorlarımız elinden geleni yaptılar ama biz inanan insanlarız şunu biliyor ki her nefis ölümü tadacaktır herkesin ölüm saati bellidir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çocuklarına eşine, kardeşlerine, çalışma arkadaşlarına mesai arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum. Allah bir daha böyle elim olaylar meydana getirmesin. Bizde üniversite olarak gerekli tedbirleri alacağız" dedi.

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Çuvalcı'nın konuşmasının ardından dua okudu. Duaların ardından Ali Kemal Sağlam'ın cenazesi gözyaşları ile defnedileceği Yomra ilçesine götürüldü.

Mesai arkadaşları basın açıklaması yaptı

Acil servis önünde göğsüne aldığı darbe sonucu kalp krizi geçiren ve yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Ali Kemal Sağlam'ın mesai arkadaşları Acil Servis önünde basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında konuşan Öz Sağlık- İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı Engin Erbaşaran, "Bu ilk değil son da olmayacak gibi görülüyor. Ali Kemal Sağlam kardeşimizi bir görev şehidi olarak bugün Allah nasip ederse ebediyete uğurlayacağız. Ama ne kadar daha bu şekilde bu devam edecek bunu bende gerçekten kestiremiyorum. 5188 sayılı özel güvenlik yasasının bir an önce değişmesi gerekiyor. Artık bu yasanın düzenlenmesi yapılmadığı sürece bu gibi olaylar bu gibi durumlara maalesef maruz kalacağız. Artık bizimde sabrımız taşmaya başladı. Gerçekten özel güvenlikte çalışan arkadaşlarımızın yaşadıkları stresi yaşadıkları şiddeti burada saatlerce anlatamayız. Gelinen nokta ortada. Neticede Ali Kemal arkadaşımızın görevi başındayken bir şiddete maruz kaldı ve kalp krizi geçirdi. Sevdiğimiz bir kardeşimiz maalesef bugün aramızda yok. Geriye dönemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Olay

Olay 10 Eylül 2023 gecesi yaşandı. M.U. (25) ve M.T. (24) isimli 2 kişi, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne yakınları ziyaret etmek için geldi. Kurallar nedeniyle acil bölüme alınmayan şahıslar güvenlik görevlileri ile tartışmaya başladı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle şahıslardan biri güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam'ın göğsüne yumruk attı. Polisin müdahalesi sonrası arbede sona ederken, çıkan arbede göğsüne darbe alan güvenlik görevlisi kısa bir süre sonra hastane içerisinde yere yığıldı. Kalbinin durduğu belirlenen güvenlik görevlisi Sağlam, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonra tekrar yaşama döndürüldü. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ali Kemal Sağlam kalp damarlarındaki daralmalar nedeniyle ameliyat edildi. Arbedenin ardından gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaklaşık bir aydır hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Sağlam ise yaşam mücadelesini dün akşam kaybetti. Sağlam, bugün Yomra ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

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