Afyonkarahisar'ı endişelendiren istatistik! "İlimizdeki uyuşturucu sorununun giderek büyüdüğünü görüyoruz"

Uyuşturucuyla Mücadele Federasyonu (UMFED) Başkanı Yusuf Budak, kentte uyuşturucu il ilgili son istatistiklerin tehlikeli boyutlarda olduğuna dikkat çekerek, "İlimizdeki uyuşturucu sorununun giderek büyüdüğünü görüyoruz. Mücadelemizi güçlendirmek ve koordinasyonu artırmak için birlikte hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

VALİ YARDIMCISI BETÜL BÜYÜKKILIÇ'I ZİYARET ETTİ

Başkan Budak, Federasyon Genel Sekreteri Havva Erdoğan ile Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Betül Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Budak, Büyükkılıç'a federasyonun faaliyetlerini ve projelerini anlatan dosya takdim etti. Ziyarette konuşan Budak, "İlimizdeki uyuşturucu sorununun giderek büyüdüğünü görüyoruz. Son istatistikler alarm verici. Mücadelemizi güçlendirmek ve koordinasyonu artırmak için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. "Maddeye değil hayata bağlan" sloganıyla yola çıktık ve en büyük amacımız uyuşturucu ile mücadele de farkındalık oluşturup, halkın bilinçlenmesini özellikle anne ve babaların bilinçlenmesini sağlamalıyız. Toplum olarak bilinçlenmeliyiz. Bu mücadelemiz için işbirliği yapmalıyız. Bilinçlendirme kampanyaları düzenlemek uyuşturucu ile mücadelede her türlü yardımı sağlamak için buradayız. Toplumumuzu daha sağlıklı bir yer haline getirme konusundaki çabalarımızı birlikte sürdüreceğimize inanıyorum" dedi.

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