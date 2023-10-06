Fırınlara şafak denetimi! Hakkari'de 3 fırına ceza kesildi

Hakkari Belediyesi ekipleri fırınlara yaptığı şafak denetiminde 3 işletmeye ceza yazdı, 5 işletmeye eksiklerini tamamlaması için uyarı verildi.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il faaliyet gösteren 13 fırını denetlendi. Denetimlerde ekmek gramajı, hijyen, vergi levhası ve çalışama ruhsatına bakıldı. 3 fırına temizlik kurallarını uymadığı için ceza yazılırken, eksikleri olan 5 işletmeye ise uyarılar yapıldı.

Halkın yediği ekmeğin hijyenik şartlarda üretilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan zabıta müdürlüğü yetkilileri, "İşletmelerimizin birçoğu gerekli uyarılar yapıldıktan sonra eksikliklerini gideriyor. Biz hem denetim yapıyoruz hem de esnafımıza bu konuda rehberlik ediyoruz. Amacımız vatandaşın sağlıklı gıdalarla beslenmesini sağlamak. Halkın sağlığı her şeyden önemlidir. Bu konuda fırın sahiplerinin de oldukça duyarlı olması, halkına yakışır hizmet vermesi oldukça önemli. Halk sağlığıyla oynayan işletmeler olursa bunlara gerekli yaptırımlar ve cezalar uygulanacak. Esnaflarımızdan isteğimiz, kendi sofralarında bir gıdayı nasıl görmek istiyorlarsa vatandaşa da onu üretip satsınlar" dedi.

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