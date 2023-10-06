Cumhuriyet'in 100. yılında filosuna kattığı 100. uçağını kattı, Pegasus’un ilk rotası Ankara oldu

Pegasus Hava Yolları'nın Cumhuriyet'in 100. yılında filosuna kattığı 100. uçağının ilk rotası başkent Ankara oldu. "Cumhuriyet" uçağının ilk misafirlerini Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk uğurladı.

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Cumhuriyet'in 100. yılında filosuna kattığı 100. uçağını kattı, Pegasus’un ilk rotası Ankara oldu

Pegasus Hava Yolları'nın Cumhuriyet'in 100. yılında filosuna kattığı 100. uçağının ilk rotası başkent Ankara oldu. "Cumhuriyet" uçağının ilk misafirlerini Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk uğurladı.

Pegasus Hava Yolları'nın Cumhuriyet'in 100. yılında filosuna kattığı 100. uçağının ilk rotası başkent Ankara oldu. "Cumhuriyet', ilk uçuşunu 6 Ekim tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen-Ankara arasında gerçekleştirdi. Kuyruğunda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve imzası yer alan uçağın ilk misafirleri, uçağa bindiklerinde özel bir sürprizle karşılaştı. Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, PC2666 sefer sayılı uçuş başlamadan önce uçaktaki misafirlere kısa bir konuşma yaparak, 7 bin 300'ü aşkın Pegasus çalışanı adına misafirleri şahsen uğurladı.

Cumhuriyet'in 100. yılında filosuna kattığı 100. uçağını kattı, Pegasus’un ilk rotası Ankara oldu

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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