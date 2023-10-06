MİT'in sınır ötesinde paketleyip getirdiği son FETÖ'cü: Turuncu kodlu Koray Vural

Terörden arananlar listesinde turuncu kodlu listede adı yer alan FETÖ mensubu Koray Vural, MİT'in Tacikistan’daki çok başarılı bir operasyonuyla sağ salim Türkiye'ye geri getirildi.

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MİT'in sınır ötesinde paketleyip getirdiği son FETÖ'cü: Turuncu kodlu Koray Vural

Türkiye’de bulunduğu dönemde FETÖ bünyesinde görev alan, örgütün yönlendirmesiyle Tacikistan’a giden ve Tacikistan’da bulunduğu süreçte örgüt bünyesinde yönetici pozisyonunda çeşitli kademelerde faaliyet gösteren Koray Vural, Orta Asya ve Tacikistan’daki örgüt faaliyetlerinin organizasyonunu sağlayan isimler arasında yer almaktaydı.

Vural, Tacikistan’da bulunduğu süreçte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya Saylorsburg’daki karargahına sık sık giderek talimatlar aldı. Firari FETÖ mensubu Emsal Koç’un Türkiye’ye sınır dışı edilmesi akabinde Tacikistan’dan kaçma planları yapan Koray Vural, hedefine ulaşamadan yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

MİT'in sınır ötesinde paketleyip getirdiği son FETÖ'cü: Turuncu kodlu Koray Vural

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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