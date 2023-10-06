Nobel Barış Ödülü’nü İranlı Mohammadi'ye verildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2023 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi, İsveç Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen tarafından açıklandı.

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Nobel Barış Ödülü’nü İranlı Mohammadi'ye verildi

2023 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi "İran'da kadınlara yönelik baskıya karşı, herkes için insan hakları ve özgürlükleri" mücadelesiyle Narges Mohammadi oldu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2023 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi, İsveç Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen tarafından açıklandı. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen programda ödülün sahibi "İran'da kadınlara yönelik baskıya karşı, herkes için insan hakları ve özgürlükleri" mücadelesiyle Narges Mohammadi oldu.

İran tarafından 13 kez tutuklanan, 5 kez mahkum edilen ve 31 yıl hapis cezasına çarptırılan aynı zamanda şuanda da cezaevinde bulunan Mohommadi, Eylül 2022'de Mahsa Amini'nin İran ahlak polisi gözetiminde öldürülmesinin ardından ülke genelinde başlayan gösterilerin ardından Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesi dikkat çekti.

Nobel Barış Ödülü’nü İranlı Mohammadi'ye verildi

İsveç Akademisi tarafından verilen 11 milyon İsveç kronu değerindeki Nobel Barış Ödülü'ne 1901 yılından bu yana 119 kişi layık görüldü.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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