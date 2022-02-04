Gaziantep'te HES kodu olmadan otobüse binmek istedi, alınmayınca şoföre ve otobüse saldırdı!

Omicron etkisiyle koronavirüs vaka sayılarında rekor üzerine rekor kırılırken maalesef hala bazı vatandaşlar durumun öneminin farkına varmadan kuralların uygulanmasına tepki gösteriyor. Gaziantep'te meydana gelen olayda kent kart ile otobüse binmek isteyen bir baba-oğul HES kodlarının olmaması sebebiyle araca alınmadı. Çılgına dönen ikili şoför ve yolculara dehşeti yaşattı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

OĞLUNUN YERİNE DE KENDİ KARTINI KULLANDI

Dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda Abdulkadir Yiğit'in kullandığı 27 H 0473 plakalı otobüs yolcu almak için durakta durdu. Otobüse oğlu ile birlikte binen 50 yaşındaki Mehmet Yiğit hem kendi hem de oğlunun yerine aynı kartı okutmak istedi. Şoförün olaya müdahale etmesi ve farklı kart kullanmasını talep etmesi üzerine ise aralarında tartışma çıktı.

Tartışmaya Mehmet Şahin'in oğlu da dahil olunca olay kavgaya döndü. İkili otobüs şoförüne saldırarak darbederken diğer yolcular araya girerek kavgayı sonlandırdı. Otobüsten inen oğul Harun Şahin ise yol kenarından söktüğü kaldırım taşını otobüsün camına fırlatarak camları kırdı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

"CİDDİ BİR MAĞDURİYETİMİZ VAR"

Otobüste bulunan yolcuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince baba-oğul karakola götürüldü. İfadesi alınan ikili daha sonra ise serbest bırakıldı. Otobüsün şoförü Abdullah Yiğit ise olayla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Otobüsümde sefer halindeyken baba ve oğul durakta otobüse bindiler. Tek kişinin HES kodu tanımlı kartı ile iki kişi binmek istediler. Bunun yasak olduğunu ve pandemi sebebiyle başka birinin kartıyla toplu taşımaya binilemeyeceğini söyleyince bir tartışma oldu. Bu sırada şahsın oğlu bana yumruk attı. İkisi birden üzerime saldırdılar. Sonra bana yumruk atan kişi araçtan inip yerden aldığı kaldırım taşı ile otobüsümün ön camını kırdı. Ben tek kişinin kartı ile iki kişi binilemeyeceğini güzel bir dille anlatmama rağmen onlar beni dinlemeyerek sürmemi istedi. İnmelerini isteyince bana saldırdılar. Toplu taşıma araçları olarak ciddi bir mağduriyetimiz var. Bu tür olaylarla sürekli karşılaşıyoruz ve bunların olmasını istemiyoruz"