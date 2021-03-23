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  3. Gaziantep'te korku dolu anlar! İş yeri çalışanlarına saldırıp kasadaki paraları çaldılar

Gaziantep'te korku dolu anlar! İş yeri çalışanlarına saldırıp kasadaki paraları çaldılar

Gaziantep'te bir grup, iş yerine saldırarak çalışanlara şiddet uyguladı. Dükkanın camını kıran saldırganlar kasadaki paraları çalıp gözden kayboldu.

Gaziantep'te Şahinbey ilçesi Şenyurt Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda silahlı, bıçaklı, sopalı saldırganlar çalışanlara saldırdı. Dükkanın camını kıran saldırganlar kasadaki paraları çalarak olay yerinden uzaklaştı.

YAKALANDILAR

Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheli şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Korku dolu o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gaziantep'te korku dolu anlar! İş yeri çalışanlarına saldırıp kasadaki paraları çaldılarGaziantep'te korku dolu anlar! İş yeri çalışanlarına saldırıp kasadaki paraları çaldılar

(İHA)

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