Gaziantep'te korkunç olay! Hastanede intihar eden şahsın yakınları birbirlerine girdi

Gaziantep’te hastalanan eşine refakat için hastaneye gelen koca, karısıyla kavga ettikten sonra hastanenin 5. katından atlayarak intihar etti. Metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybeden şahsın yakınları birbirine girdi.

Edinilen bilgilere göre, 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde kırık için ortopedi servisinde tedavi gören eşine refakat eden Mustafa Ataş (37) hastanenin 5. katındaki odadan atlayarak intihar etti.

ACILARINI YAŞAMADAN KAVGAYA TUTUŞTULAR

Eşiyle yaşadığı tartışma sonucu atladığı iddia edilen Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Aktaş’ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken ailesi ile eşinin ailesi hastane bahçesinde tartışmaya başladı.

POLİS GÜÇLÜKLE AYIRDI

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmayı polis ekipleri güçlükle ayırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.