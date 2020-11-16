Gaziantep'te korkunç olay! Hastanede intihar eden şahsın yakınları birbirlerine girdi
Gaziantep'te kırık için ortopedi servisinde tedavi gören eşine refakat eden 37 yaşındaki Mustafa Ataş, iddiaya göre eşiyle tartışmasının ardından öfkelenerek hastanenin 5.katından kendini aşağı bıraktı. İntihar eden Ataş'ın ölmesi üzerine çiftin yakınları hastane bahçesinde birbirine girdi. O anlar saniye saniye kayda alındı.
Gaziantep’te hastalanan eşine refakat için hastaneye gelen koca, karısıyla kavga ettikten sonra hastanenin 5. katından atlayarak intihar etti. Metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybeden şahsın yakınları birbirine girdi.
Edinilen bilgilere göre, 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde kırık için ortopedi servisinde tedavi gören eşine refakat eden Mustafa Ataş (37) hastanenin 5. katındaki odadan atlayarak intihar etti.
ACILARINI YAŞAMADAN KAVGAYA TUTUŞTULAR
Eşiyle yaşadığı tartışma sonucu atladığı iddia edilen Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Aktaş’ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken ailesi ile eşinin ailesi hastane bahçesinde tartışmaya başladı.
POLİS GÜÇLÜKLE AYIRDI
Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmayı polis ekipleri güçlükle ayırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.