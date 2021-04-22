Siirt İl Özel İdaresi Spor, Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAlanya Kestelspor, Modafen Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu2020-2021 Gölcükspor, Cizre Spor maç özeti, maç sonucuBozova Belediye Başkanı vatandaşa müjdeyi verdi!Afra Saraçoğlu kendisine hediye aldı, fiyatı dudak uçuklattı!Basketbolda deplasman heyecanı: Beşiktaş Icrypex, Büyükçekmece Basketbol'u 104-89 yendiElektrik kesintisi İstanbul 22 Nisan 2021 Perşembe AYEDAŞ - İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir?Bilim Kurulu toplanıyor! Ana gündem maddesi bayramda tam kapanma!Marmaris Belediye Başkanı 23 Nisan için mesaj yayımladıAraçlar hurdaya döndü, İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Gaziantep'te korkutan yangın! Yem fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Gaziantep'te korkutan yangın! Yem fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Gaziantep'te bir yem fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü. Yangında yemler ile depo kısmında bulunan bir kamyon hasar gördü.

Gaziantep'te korkutan yangın! Yem fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Gaziantep'te bir yem fabrikasında yangın paniği yaşandı. Çıkan yangın itfaiyenin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, Oğuzeli İlçesine bağlı Havaalanı Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir yem fabrikasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kapalı olan yem fabrikasından dumanlar geldiğini gören çevre fabrika çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Kısa sürede yangının çıktığı fabrikaya gelen ekipler alevler büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında fabrikada bulunan yemler ile depo kısmında bulunan bir kamyon hasar gördü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te korkutan yangın! Yem fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT