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Gaziantep'te silahlı soygun! Müşteri gibi girdiği marketi soydu

Gaziantep'te, bir markete müşteri gibi gelip, kadın kasiyere silah çekerek paraları alan şüpheli şahıs ve ona yardım eden kişi polis ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te silahlı soygun! Müşteri gibi girdiği marketi soydu

Edinilen bilgilere göre, Şahinbey ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bir markete müşteri gibi giren şüpheli aldığı ürünün ücretini ödedi. Bu sırada kasiyer kasayı açınca harekete geçen şüpheli, kasiyere silah doğrultarak kasadaki paraları vermesini istedi. Kasiyer, yaşadığı korkuyla kasadaki paraları verdi. Paraları alan şüpheli daha sonra hızla marketten çıkarak motosikletiyle kayıplara karıştı.

POLİS ADIM ADIM TAKİP ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi şehir polis kamerası sisteminden adım adım takip ederek kimliğini belirledi. Asayiş ekiplerinin operasyonu ile olaya karışan iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri tutuklanırken diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Gaziantep'te silahlı soygun! Müşteri gibi girdiği marketi soydu

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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