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  3. Gaziantep’te sır ölüm! Banyoda çamaşır ipiyle asılı bulundu

Gaziantep’te sır ölüm! Banyoda çamaşır ipiyle asılı bulundu

Gaziantep’te 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Gülten Yiğit, evinin banyosunda çamaşır ipiyle asılı halde bulundu. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu araştırılırken, Yiğit'in cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya götürüldü.

Gaziantep’te sır ölüm! Banyoda çamaşır ipiyle asılı bulundu

Gaziantep’te 3 çocuk annesi kadın kendi evinin banyosunda asılı halde bulundu. Sır ölümün aydınlatılması için çalışma başlatıldı. Eşi tarafından bulunan kadının cansız bedeni gerçek ölüm nedeninin bulunması için adli tıpa götürüldü.

CEBİNDE 2 BİN LİRA PARASI ÇIKTI

Gaziantep’te yaşayan Gülten Yiğit (38) evinin banyosunda çamaşır ipiyle asılı halede eşi tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaptığı muayene sonucu Yiğit’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Yiğit’in cebinde 2 bin 600 lira bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken Yiğit’in cenazesi otopsi için kaldırıldığı Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak memleketi Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Kırsal Mahallesi’nde bulunan aile mezarlığında defnedildi.

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CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?

3 çocuk annesi genç kadının kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrası ortaya çıkması bekleniyor.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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