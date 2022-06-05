Gaziantep'te terlik fabrikasında yangın! Ölen veya yaralanan olmadıBurdur'da sağanak yağış kötü vurdu! 30 evi su bastı: Ölü ve yaralılar var!Manisa'da can pazarı! Araçlar tanınmaz halde! Korkunç kazada 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralıMeteoroloji'den üst üste uyarılar! Tüm tedbirlerinizi alın! 10 ilde kuvvetli sağanak, toz taşınımı, kuvvetli rüzgar...Zebani ne demek, TDK'ya göre Zebani kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?TikTok fenomeni Mika Raun iyice arsızlığı ele aldı! "Bir gözüm Allah'a bir gözüm y.....a bakıyor!"Son dakika! UEFA Uluslar Ligi: Türkiye, Fareo Adaları yenmedi, yedi! 4- 0 skorla mücadele tamamlandı!LGS sınavına girerken okunacak en etkili dua 2022 | LGS başarı duası, LGS öncesi duaHazine ve Maliye Bakanı Nebati'den 'ekonomi' açıklaması: Tüm zorluklara rağmen ekonomi güçlü ve dengeli büyüyor!Son dakika! Bakan Koca duyurdu! İstanbul'da Maymun Çiçeği vakası alarmında sonuçlar çıktı!
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Gaziantep'te terlik fabrikasında yangın! Ölen veya yaralanan olmadı

Gaziantep'te terlik fabrikasında yangın! Ölen veya yaralanan olmadı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde terlik fabrikasının çatı katında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın korku ve paniğe neden oldu.

Gaziantep'te terlik fabrikasında yangın! Ölen veya yaralanan olmadı

 Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Nizip Caddesi üzerinde bulunan terlik fabrikasının çatı katında üretim ve depo alanında sabah 5.30 sıralarında yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen ve korkuya neden olan yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Fabrika çalışanlarının izinli olmasından dolayı olay yerinde yaralanana veya ölen olmadı.

Gaziantep'te terlik fabrikasında yangın! Ölen veya yaralanan olmadı

ÇATININ TAMAMI ALEVLERE TESLİM OLDU

Yangını gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ve emniyet ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede çatının tamamını saran alevlere müdahale etti.

Gaziantep'te terlik fabrikasında yangın! Ölen veya yaralanan olmadı

KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Yangın, 21 araç ve 30 personelle alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıktığı fabrikadaki soğutma çalışmaları ise devam ediyor. İşçilerin  yoğun olarak çalıştığı üretim ve depo alanında çıkan yangının izin günü olan Pazar gününe denk gelmesiyle büyük bir facia önlenmiş oldu. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Gaziantep'te terlik fabrikasında yangın! Ölen veya yaralanan olmadı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT