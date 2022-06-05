Gaziantep'te terlik fabrikasında yangın! Ölen veya yaralanan olmadı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Nizip Caddesi üzerinde bulunan terlik fabrikasının çatı katında üretim ve depo alanında sabah 5.30 sıralarında yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen ve korkuya neden olan yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Fabrika çalışanlarının izinli olmasından dolayı olay yerinde yaralanana veya ölen olmadı.

ÇATININ TAMAMI ALEVLERE TESLİM OLDU

Yangını gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ve emniyet ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede çatının tamamını saran alevlere müdahale etti.

KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Yangın, 21 araç ve 30 personelle alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıktığı fabrikadaki soğutma çalışmaları ise devam ediyor. İşçilerin yoğun olarak çalıştığı üretim ve depo alanında çıkan yangının izin günü olan Pazar gününe denk gelmesiyle büyük bir facia önlenmiş oldu. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.