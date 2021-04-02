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Gaziantep'te trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde trafik kazası meydana geldi. hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 02 ABC 666 plakalı hafif ticari araç ile 31 MA 5870 plakalı otomobil çarpıştı.

Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 6'ncı kilometresinde meydana gelen kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 8 KİŞİ YARALANDI

Araçlardaki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 8 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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