Gaziantep'te Ümit Özdağ'a tepki! Dükkana sığındı, güvenlik önlemleriyle ilçeden ayrıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde PKK / YPG terör örgütü mensuplarınca Suriye'den atılan roketler sonucu 3 kişinin öldüğü 2'si ağır 19 kişinin yaralandığı Gaziantep'in Karkamış ilçesine geldi. İlçede incelemelerde bulunan Ümit Özdağ, Suriyeliler ile ilgili açıklama yaptığı sırada vatandaşların sert uyarısıyla karşı karşıya kaldı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Vatandaşlar, "Bugün yapmayın, acımız var. Her siyasi partinin genel başkanı acımızı paylaşıyor. Bugün yapmayın" diyerek Özdağ'a tepki gösterdi. Kimi vatandaşlar ise yuhaladığı Özdağ'dan bir an önce ilçeyi terk etmesini istedi.

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DÜKKANA SIĞINDI

Tepkilerin artması üzerine Özdağ, polis ekiplerinin yoğun güvenlik tedbirleri ve partililerin arasında önce bir dükkana sığındı. Özdağ geniş güvenlik önlemleri alınarak ilçeden ayrıldı.