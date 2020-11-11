Gaziantep'te üniversiteli Rojbin Avcıl'ın şüpheli ölümü!

Gaziantep'te yaşayan İletişim Fakültesi son sınıf öğrencisi Rojbin Avcıl (25) Yeditepe Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kaldığı evde şüpheli şekilde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'ndeki bir evde yaşanan olayda, genç kadının cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRIYOR

Genç kadının ölümüyle ilgili kalp krizi ya da sahte alkol şüphesi üzerine durulurken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacağı vurgulandı.

MEMLEKETİ KIZILTEPE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Hayatını kaybeden Rojbin Avcıl'nın cansız bedeninin, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde defnedileceği öğrenildi.