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  3. Gaziantep'te üniversiteli Rojbin Avcıl'ın şüpheli ölümü!

Gaziantep'te üniversiteli Rojbin Avcıl'ın şüpheli ölümü!

Gaziantep'te üniversite okuyan 25 yaşındaki Rojbin Avcıl, arkadaşlarıyla birlikte kaldığı evde aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Üniversite öğrencisinin ölüm sebebi yapılacak otopside belli olacak.

Gaziantep'te üniversiteli Rojbin Avcıl'ın şüpheli ölümü!

Gaziantep'te yaşayan İletişim Fakültesi son sınıf öğrencisi Rojbin Avcıl (25) Yeditepe Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kaldığı evde şüpheli şekilde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'ndeki bir evde yaşanan olayda, genç kadının cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRIYOR

Genç kadının ölümüyle ilgili kalp krizi ya da sahte alkol şüphesi üzerine durulurken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacağı vurgulandı.

Gaziantep'te üniversiteli Rojbin Avcıl'ın şüpheli ölümü!

MEMLEKETİ KIZILTEPE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Hayatını kaybeden Rojbin Avcıl'nın cansız bedeninin, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Gaziantep'te üniversiteli Rojbin Avcıl'ın şüpheli ölümü!

Gaziantep'te üniversiteli Rojbin Avcıl'ın şüpheli ölümü!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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