Gaziantep’te yoğun sis nedeniyle göz gözü görmüyor / 26.12.2018

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle göz gözü görmüyor.

Birçok kentte kar yağışı etkili olurken Gaziantep'te dün akşam saatlerinden itibaren yoğun sis etkisini gösteriyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Haftalardır zaman zaman etkili olan sis nedeniyle zor anlar yaşayan araç sürücüleri sis lambalarını yakarak düşük hızla trafikte ilerliyor.

Kentte sis ile birlikte yer yer sağanak da etkili oluyor.