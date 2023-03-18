Gaziantep’te3 bin 622 üreticiye yüzde 100 hibeli 3 bin ton gübre dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), depremden dolayı gübre tedariki konusunda sıkıntı yaşayan 3 bin 622 üreticiye yüzde 100 hibeli 3 bin ton gübre dağıtıldı.

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Gaziantep’te3 bin 622 üreticiye yüzde 100 hibeli 3 bin ton gübre dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), depremden dolayı gübre tedariki konusunda sıkıntı yaşayan arpa ve buğday üreticilerine 3 bin ton gübre desteği verdi.

GBB Tarımsal Hizmetler ve Daire Başkanlığı tarafından ekmeklik buğday ekiminin en fazla olduğu Nurdağı ve İslâhiye ilçelerinde, bölge halkına destek olmak amacıyla Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı 3 bin 622 üreticiye yüzde 100 hibeli 3 bin ton gübre dağıtıldı.

"BİZİM İÇİN TOPRAK YARDIR, ANADIR, VATANDIR"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gübre dağıtımı töreninde yaptığı konuşmada yaşanan felaketin ardından yaraların hep birlikte sarılacağını vurgulayarak, "Bu zor günleri birlikte olarak kolaylaştıracağız. O yüzden Gaziantep Büyükşehir olarak ben ve arkadaşlarım sizin emrinizdeyiz. Bu büyük felaketten sonra büyük bir dayanışma gösterildi. Dünyanın en büyük depremine şahit olduk. Üstünden 40 gün geçti. Şimdi inşallah iyileşme dönemi. Birlikte iyileşeceğiz. Bizim için toprak yardır, anadır, vatandır. Bu vatan hepimizin o yüzden en önemli kısım toprakla başlıyor" diye konuştu.

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"ARTIK İYİLEŞME ZAMANI"

Deprem felaketi sonrası hasar tespitinin ardından yapılan çalışmalara değinen Başkan Şahin, "İlk gün dediler ki, "Başkanım, hayvanlarımız açta ve açıkta'. Her şey bize emanet. Biz hemen hızlı bir şekilde hayvan yemlerimizi gönderdik. Hayvan barınakları için ağıllarımızı yapması için malzemeler gönderdik. Daha fazla ekmek için maliyetlerin düşmesi gerekiyor denildiğinde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı bütün arkadaşlarımıza Gaziantep özelinde 40 bin kardeşimize mazot verdik. Depremde yoktu ama biz bu toprağın gücüne inanıyoruz. Depremden sonra sorumluluğumuz daha da arttı. Daha fazla üretmemiz lazım. Birbirimize daha çok dayanışmamız lazım. Traktörlerden enkazın altında kalanlar vardı. Zarar tespitle birlikte bunlarla alakalı çalışmalar yapılıyor. Artık iyileşme zamanı" ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLER GÜBRE DESTEĞİNDEN MEMNUN

İslahiye Bozdere köyünde oturan Münevver Özkurt, ÇKS ile aldığı desteklere değinerek, "Büyükşehir belediyemize teşekkür ederim. Gübre desteğimizi aldık. Daha önce de mazot desteği almıştım. İneğim var iki tane onlara da yem almıştım" şeklinde konuştu.

Çiftçi Süleyman Özmen ise "Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çok teşekkür ederim. Mazot desteği de verdi. Gübre de göndermiş. Allah razı olsun. 550 kilo bana 450 kilo da abime verdiler bu sıkıntının içinde" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA

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