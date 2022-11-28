Gaziantep'teki cani anne dehşeti! Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti: Devlet korumasına alındılar!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun babasının evde olmadığı günlerde aç ve susuz bırakılarak darp edilmesi Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Yaşananlar herkesin kanını dondururken olayla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'tan bir haber geldi.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya köyde zeytin toplamak için birkaç gündür evde olmayan baba Cihan Y. eve geldiğinde çocuğunun işkenceye maruz kalmış halde buldu. Baba durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Eve gelen ekipler, 5 yaşındaki çocuğa olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Uzun süre aç kaldığı anlaşılan çocuğun vücudunda ve yüzünde ağır darp izleri bulunuyor. Yoğun bakıma alınan çocuğun durumunun kötü olduğu bildirilmişti.

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"KIZ ÇOCUĞUNU SEVMİYOR Ü YÜZDEN ŞİDDET UYGULUYORDU"

Baba Cihan Yıldız, eşinin sürekli kızına şiddet uyguladığını ifade ederek, “Bu yeni bir olay değil geçen seneden beri eşim kızıma şiddet uyguluyormuş bazen diğer çocuklarıma da şiddet uyguluyordu. Ama özellikle kızıma çok şiddet uyguluyordu. Ben dün ikindi sıralarında eve geldim. Kapı kapalıydı havalandırmadan eve girdim. Eve girdiğimde çocuk oda da bitkin bir halde yatıyordu. Gözleri şiş ve mosmordu kollarında ısırık izleri vardı. Sonrasında hemen 112 sağlık ekiplerini arayarak hastaneye yetiştirdim. Şuan sağlık durumu biraz iyiye gitti ama hala durumu ağır. Halim ortada çocuğum çok kötü durumda ne yapacağımı bilemiyorum. Diğer çocuklarımda perişan halde. Çocuğuma bir şey olmasın diye doğru düzgün çalışamıyorum. 3 gün zeytin topladım çocuğumu bu halde buldum. "Eşim kız çocuğunu sevmiyor. Erkekleri seviyor ama kızı sevmiyor. O yüzden sürekli şiddet uyguluyordu. Onun cezaevinden çıkmasını istemiyorum raporu olmasına rağmen çıkmasın içeriden. Yetkililerden çocuklarımı yurda almalarını istiyorum” diye konuştu.

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3 ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI

Gündem olan olaylar sonrası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık "Gaziantep'te zihinsel engelli bir annenin 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak şiddet mağduru kızımızın tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı." şeklinde bir açıklama yaptı.